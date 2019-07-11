خطة لرفع انتاج حقل الفيحاء النفطي في البصرة

( المستقلة)/ نريمان المالكي /.. كشف مدير عام شركة نفط البصرة احسان عبد الجبار عن وضع خطة مستقبلية لرفع انتاج حقل الفيحاء الى اكثر من 100 برميل يوميا خلال العام 2022 حسب القدرة التصميمة للحقل .

وقال عبد الجبار في تصريح لـ (المستقلة) ان” الانتاج في مكمن اليمامة بالحقل يبلغ نحو 20 الف برميل يوميا والخزين نحو 4 مليار برميل من النفط الخفيف بالاضافة الى 640 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز المصاحب ” ؛

واشار الى ” انتاج الحقل سيزداد سنويا حتى يصل الى الطاقة التصميمة بمعدل 100_150 الف برميل يومياً “.

واوضح عبد الجبار ان ” هذا الانجاز هو خطوة ايجابية مهمة تبين قدرات شركة نفط البصرة في رفع الاقتصاد الوطني العراقي من النفط الخام “.

كما اكد ” ان مستوى التقدم للاعمال في الوحدات السطحية يسير وفق الجدول المعد لاكمال الحقل حتى العام 2022 “.

وقال مدير شركة كويت انيرجي في الحقل الفيحاء بيمن بيرجي ل(المستقلة ) ” بعد انتقال مليكتها الى شركة “يو أي جي” الصينية مطلع العام الحالي قامت بمزيد من الجهود من اجل زيادة الانتاج في حقل اليمامة النفطي ”

وبين ان ” شركة تعتزم زيادة الانتاج نهاية هذا العام الى 30 الف برميل يومياً حتى تصل العام المقبل الى 40 الف ب/ي ” .

وبين بيرجي الى ان ” الشركة تريد ان تصل بانتاج حقل اليمامة حتى العام 2022 الى 100الف برميل يومياًالف.