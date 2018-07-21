مصرف زين العراقي الاسلامي يدعم التوسع بالشمول المالي

(المستقلة)..أكد نائب المدير المفوض المصرف رين العراقي الاسلامي رغد الالوسي أهمية التوسع بالشمول المالي في جميع أنحاء البلاد .

وقالت الالوسي ان المرحلة القادمة تتطلب نشر ثقافة التعاملات المالية المتطورة ، وان يكون حساب مصرفي لكل شخص يمكنه من الاستفادة من مختلف المنتجات المالية التي يقدمها القطاع المصرفي في العراق .

وأشادت باجراءات البنك المركزي العراقي في هذا المجال ، والدور الإيجابي لأسبوع الشمول المالي الذي نظم خلال الفترة الماضية اشو فريق المصرف تفاعل إيجابي من الجمهور مع المنتجات المصرفية التي ثم عرضها في خلال الأسبوع المذكور .

واكدت الالوسي دعم مصرف زين العراق الاسلامي ، بشدة جميع إجراءات البنك المركزي في هذا الاتجاه .