عبير صبري غاضبة من حذف مشاهد من فيلمها مع تامر حسني

(المستقلة)..تعاونت الممثلة عبير صبري مع الفنان تامر حسني في فيلم وحيد وهو “نور عيني” الذي تم عرضه في دور السينما في 2010.

وبعد عرض الفيلم أعلنت عبير صبري عن غضبها بسبب حذف مشاهد عديدة لها من الفيلم، وعلقت على الأمر مؤخرا قائلة: “كل ما في الأمر أنني غضبت من حذف مشاهدي في فيلم (نور عيني) الذي جمعني بتامر حسني، لكنه لم يكن طرفا في هذه المشكلة”، حسب تصريحاتها لموقع مجلة “لها”.

وتابعت: “بالتأكيد أرغب في تكرار التعاون مع تامر حسني لأنه من وجهة نظري نجم ناجح ومحترم وطموح وحريص على التجديد”.

يذكر أن فيلم “نور عيني” شارك في بطولته كل من منة شلبي وعمرو يوسف وإسلام جمال ومن إخراج وائل إحسان، وتدور أحداث الفيلم حول صديقين افترقا بسبب سفر أحدهما لدولة أوروبية، وتشاء الظروف أن يقع الاثنين في حب نفس الفتاة.

وتنشغل عبير صبري حاليا بتصوير مسلسل “بيت السلايف”، من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق، وإنتاج ممدوح شاهين، وبطولة كل من بوسي وأحمد صلاح حسني، ومنه فضالي، وعمرو رمزي وحازم سمير، وسمر جابر، وأحمد الشامي وجيهان خليل