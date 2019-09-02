تنظيم معرض الماركات الالمانية في بغداد

(المستقلة)..نظم مركز الارتباط الالماني للصناعة والتجارة في العراق معرض التكنولوجيا الالماني بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية وعدد من المنظمات الاقتصادية المتخصصة، وبحضور 30 شركة في مختلف الاختصاصات.

وقالت نسرين خليل مديرة مكتب الارتباط انه المعرض الاول في بغداد وجاء باكثر من 30 شركة متخصصة في مختلف مفاصل الاقتصاد لدعم العراق في مسيرته نحو البناء والاعمار، لاسيما ان الشركات الالمانية تملك إمكانات وتقانات كبيرة يمكن ان تكون داعم كبير لمرحلة النهوض الاقتصادي، واننا ندرك ان سوق العمل العراقي واعد وكبير، ولنا تواجد في عدد من القطاعات ونطمح الى زيادة مساحة وجودنا في العراق.

ولفتت الى ان الهدف لم يكن ربحيا فقط، بل المساعدة في تطوير واقع الاقتصاد، من خلال ايجاد الشريك المناسب الذي يعزز وجودنا داخل هكذا ميدان عمل واسع، كما نطح الى تقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين.