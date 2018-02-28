تحديث جديد لتطبيق ماسنجر يضيف مزايا جديدة للشركات

(المستقلة) … أعلنت شركة فيس بوك عن تحديث جديد لتطبيق Messenger ، والذى يضيف عددا من الأدوات والمميزات المفيدة للشركات، وعلى رأسها تحسين الردود السريعة، وزيادة الإضافات فى دردشة المستخدمين، جنبا إلى جنب دعم المزيد من أدوات التخصيص.

ووفقا لموقع engadget الأمريكى، كانت الردود السريعة متوفرة على تطبيق Messenger منذ عام 2016 إلا أن التحديث الجديد يضيف إمكانية حصول الشركات على معلومات الطرف الآخر عبر أحد أزرار الرد السريعة.

ويمكن للأنشطة التجارية المختلفة ايضا تخصيص نص التحية واللون على Messenger عبر المكون الإضافى للدردشة مع العملاء، جنبا إلى جنب أداة إعداد جديدة لمساعدة الشركات على العمل بشكل أسرع من ذى قبل، ونظام إشعارات جديد للعملاء لمعرفة متى توجد رسالة من نشاط تجارى.

بالإضافة إلى ذلك يمكن للشركات معرفة عدد المحادثات الجديدة أو المفتوحة التى تتم بين صفحتها والأشخاص الذين يستخدمون Messenger.