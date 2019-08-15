المغربية صوفيا ومواجهة مرتقبة مع ويل سميث

(المستقلة).. كشفت عارضة الازياء و الممثلة الاميركية من اصول مغربية Sofia Symonds عن لقاء جمعها بالنجم العالمي ويل سميث Will Smith في الولايات المتحدة الاميركية قبل سفرها الى موناكو.

وقالت صوفيا ان اللقاء ليس الاول بينهما لأن هناك اجتماعات حصلت العام الماضي حين لعب الممثل دور عراب التعارف بينها و بين اهم شركات الانتاج في هوليوود، بعد ان قرر مساعدتها للتعبير عن موهبة التمثيل التي سعت الى تطويرها بالدراسة و الخبرة حتى تم ترشيحها للمشاركة في بطولة الجزء الجديد من أفلام James Bond كأول فتاة من عربية تخوض غمار مثل هذه التجربة التي وصفها بالمهمة جداً .

Sofia اوضحت ان اللقاء مع Will Smith كان مثمراً و سوف ينعكس ايجاباً على مسيرتها الفنية من خلال تعاون قريب سيرى النور في بداية العام 2020 .

وقالت : من البديهي ان احظى بالفرص المهمة طالما انني املك الموهبة و الطاقة و القدرة على العطاء من خلال عالم هوليوود السينمائي الذي لم يسلك طريقه الا قلة من الفنانين الذين هم من اصول عربية , و انا اعتز بهذه الناحية طالما انني بدأت بتحقيق احلامي على ارض الواقع .

Sofia Symonds قررت مؤخراً الاستفادة من بعض الراحة ضمن اطار اجازة بدأت في موناكو و سوف تشمل اكثر من دولة اوروبية قبل العودة الى أميركا للقيام بسلسلة من التحضيرات الفنية مع الاشارة الى انها لم تتخل عن عرض الازياء و تصوير الاعلانات رغم عملها في مجال السينما .