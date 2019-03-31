المحكمة الاتحادية ترد دعوى على رئيس مجلس القضاء الاعلى

(المستقلة) .. ردت المحكمة الاتحادية، الاحد، دعوى اقيمت على رئيس مجلس القضاء الاعلى، مؤكدة عدم اختصاصها النظر في قرارات الاستبعاد من القبول في المعهد القضائي.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه إن “المحكمة الاتحادية عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها رئيس مجلس القضاء الاعلى/ اضافة لوظيفته”.

واضاف الساموك أن “المدعي طلب الحكم بإلغاء قرار استبعاده من القبول في المعهد القضائي، رغم اجتيازه الاختبار التحريري بنجاح”، مشيرا إلى أن “المحكمة نظرت الدعوى بحضور وكيل المدعي عليه، ورجعت إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005، والمادة (93) من الدستور لم تجد من بينها ما يطلبه المدعي، ومن ثم ردت الدعوى من جهة عدم الاختصاص”.

وأكد المتحدث الرسمي، أن “احكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة (94) من الدستور”