مفوضية الانتخابات تصادق على منح اجازة تأسيس 58 حزباً جديداً

(المستقلة)..اعلن رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات معن الهيتاوي عن مصادقة المجلس لمنح اجازة تأسيس (58) ثمانية وخمسون حزبا جديدا وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26/12/2017.

وقال الهيتاوي “ان الاحزاب المذكورة استكملت جميع الاجراءات و التعليمات الصادرة عن المفوضية وقواعد السلوك وفقا لفقرات قانون الاحزاب السياسية المشرع من قبل مجلس النواب والتي سيسمح لها بالمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة .

يذكر ان قانون الاحزاب السياسية رقم ( 36) لسنة 2015 قد شرعه مجلس النواب وباشرت المفوضية العمل بموجبه بعد ان تم نشره في الجريدة الرسمية. وبلغ عدد الاحزاب المصادق عليها من قبل مجلس المفوضين 204 حزبا سياسيا وهي التي لها الحق في المشاركة في الانتخابات المقبلة.