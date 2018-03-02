“ZTE” الصينية تطلق هاتفا مميزا بسعر منافس

(المستقلة) … أطلقت شركة ” ZTE” الصينية هاتف “Blade V9” المتوقع أن يصبح منافسا قويا في سوق الهواتف الذكية.

وخلال استعراضهم للهاتف في معرض برشلونة الأخير للتقنيات، توقع الخبراء في الشركة المصنعة أن يحقق الهاتف مبيعات ممتازة نظرا لسعره المنافس، الذي لا يتجاوز 300 دولار، بالإضافة إلى مواصفاته التي تجعله هاتفا جيد الأداء.

وقد طرح هذا الهاتف بنسختين كلاهما مزود بشاشة ممتازة رقيقة الحواف بدقة Full HD وأبعاد “18:9” بالإضافة إلى كاميرا خلفية مزدوجة عالية الدقة.

كلا النسختين تعملان بنظام “Android Oreo” الجديد، ومزودتان بماسح لبصمات الأصابع يتموضع على الواجهة الخلفية للهاتف.