We Are One: A Global Film Festival ..مهرجانات الأفلام في مواجهة كورونا

(المستقلة)..سيتم استضافة مهرجان الفيلم العالمي “We Are One: A Global Film Festival,” على موقع يوتيوب ويتضمن مساهمات من 20 دولة عالمية، مثل برلين وتورنتو و لندن، وتريبيكا، مومباي و صندانس جيث ستجتمع جميع المهرجانات السينمائية الرئيسية، من مهرجان كان إلى البندقية، معاً من خلال حدث خاص عبر الإنترنت.

وقد توصل كل من روبرت دي نيرو ،وجين روزنتال، اللذان شاركا في تأسيس مهرجان تريبيكا السينمائي في نيويورك، إلى فكرة استضافة حدث عبر الإنترنت بعد إجبارهما على إلغاء مهرجان هذا العام.

سيكون الحدث مجانيًا في يوم 29 أيار/مايو ويتضمن أفلامًا وأفلاماً قصيرة ووثائقية و موسيقى و محادثات، وسيتم إطلاق جدول كامل سيعلن عنه قريبًا من الوقت.

وكان قد تم تأجيل مهرجان كان السينمائي الشهر الماضي بسبب القيود الحالية التي فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد. ويقول رئيس المهرجان بيير ليسكور والمندوب العام تييري فريمو إنهما “فخوران” لمشاركتهما في الحدث عبر الإنترنت.

وأوضحا “نحن فخوران بالانضمام إلى المهرجانات الشريكة لنا لتسليط الضوء على الأفلام والمواهب غير العادية حقًا، مما يسمح للجمهور بتجربة الفروق الدقيقة في سرد القصص من جميع أنحاء العالم والشخصيات الفنية لكل مهرجان”.

يُعتقد أن المهرجانات السنوية في تورونتو والبندقية ولندن من المتوقع أن تستمر في الخريف.