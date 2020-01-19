“The Voice Kids” يثير غضب الجمهور بسبب متسابقة.. وأسرتها ترد

المستقلة/ منى شعلان/ آثارت المتسابقة المصرية “هايدى محمد” ، تعاطف رواد مواقع التواصل الإجتماعى ، بعد خروجها من برنامج “The Voice Kids”، وحذف الفيديو الخاص بها على موقع اليوتيوب الشهير، دون سببا واضح.

وتعرض البرنامج لهجوم الشديد ، من قبل الجمهور ، خلال الساعات الماضية ، معربين عن غضبهم لرفض ” هايدى”، رغم موهبتها النادرة.

وتعيش المتسابقة”هايدى محمد”، حالة نفسية سيئة ، واصفه ماتعرضت له بالظلم ، وأن موهبتها تستحق أن تفرض نفسها على الساحة الغنائية ، كما أشارت والدة هايدى فى تصريح خاص لوكالة الصحافة المستقلة، أن إبنتها دخلت فى نوبة من البكاء الشديدة بعد إنتهاء الحلقة.

واكدت أن إبنتها تمر بأزمة نفسية حادة ، لم حدث لها متسائلة عن سبب رفضها ، مشيرا عن سعادتها بدعم الجمهور لإبنتها وموهبتها خاصا فى أزمتها الحالية.

ويشار إلى أن المتسابقة “هايدى محمد” ، من محافظة البحيرة ، وتبلغ من العمر “12 عاما” ، وتدربت على يد المايسترو سليم سحاب ، والمايسترو إيهاب مبروك ، فى أوبرا دمنهور.

وقدّمت هايدى ، خلال البرنامج أغنية “هذه ليلتي” لكوكب الشرق أم كلثوم، إذ قالت نانسي عجرم: “أنا فعلا ندمت أني ملفتش بس الأغنية خلصت بسرعة”، فيما قال عاصي الحلاني: “أنت مثل القمر وصوتك رائع وفعلا نحن خسرنا لأنك ما انضميتي للبرنامج”.

وقال الفنان محمد حماقي عن حزنه أيضا قائلًا: “بجد أنت صوتك حلو قوي وعشان كدة لازم تيجي مرة تانية وتقدمي في البرنامج وإن شاء الله المرة الجاية هنختارك”.