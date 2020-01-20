The Hill : هكذا سيشكل مقتل سليماني مستقبل العراق السياسي

المستقلة / يبدو أن تبعات مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني ستشكل مستقبل العراق السياسي، بحسب الكاتب الأمريكي جايمس دورسو.

ويرى الكاتب الأمريكي في مقال في صحيفة ذا هيل أن العراق ورئيس وزراءه عادل عبد المهدي وجدوا أنفسهم بعد عملية اغتيال سليماني والمهندس عالقين في الوسط بين واشنطن وطهران.

فبعد العملية الأمريكية ، اتخذت الكتل المؤيدة لإيران في البرلمان العراقي قرارًا يطالب برحيل القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد.

وطلب عبد المهدي من الولايات المتحدة إرسال وفد إلى العراق لمناقشة رحيل قواتها البالغ قوامها 5000 جندي ، والتي تم إرسالها إلى العراق في عام 2014 بعد هزيمة الدولة الإسلامية للجيش العراقي. لكن واشنطن رفضت واقترحت أن يجتمع الطرفان لمناقشة كيفية “الالتزام” بشراكتهما

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق لم يسبق لها مثيل من قبل” وطالب بتعويضات واشنطن عن تكاليف القواعد الأمريكية المنتشرة في العراق.

كما تلقى المهدي تهديدات من المسؤولين الأمريكيين بتجميد حساب العراق في البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك” حيث تحتفظ بغداد باحتياطياتها من الذهب وعائدات النفط التي تدفع 90 في المائة من الميزانية الوطنية للبلاد.

وانطلاقا من هنا بحسب الكاتب بدأت المساومة.

ويقول دورسو إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يريد وجود القوات الأمريكية في العراق، لأنه يعلم أن مغادرتها تعني مغادرة قوات التحالف وبالتالي رحيل المستثمرين وعودة داعش، فيما ستضع كل من إيران، وروسيا والصين أموالها في البلاد

ويرى الكاتب أنه بمجرد أن يصبح العراق، جزءا من مبادرة الحزام والطريق الصينية، ستدرك بغداد بأن الحليف الصيني لا يتسامح مع الأصدقاء المنشقين، فيما ستتسبب احتمالية شراء العراق لأسلحة روسية، مثل منظومة الدفاع الجوي S-400، في فرض الولايات المتحدة عقوبات على بغداد

ويقدم الكاتب في مقاله مجموعة من التوصيات إذا ما أرادت القوات الأمريكية ضمان استمرار وجودها العسكري في العراق، لما يخدم مصالح بغداد والولايات المتحدة

ويذكر دورسو واشنطن بأن الجدول الزمني الذي وضعته في العراق أطول مما تتصور وحتى مما يتصور العراقيون ولذلك فإن تحقيق أي تقدم سيتطلب مزيدا من الوقت وليس كن فيكون .

أما بعد فيجب زيادة وجود حلف شمال الأطلسي “ناتو” في العراق، وهو ما طالب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وقد يجد مرحبين بذلك المقترح لأن الناتو يفضل استقلال العراق وضمان هزيمة داعش.

ويضيف الكاتب :إذا ما أجريت مفاوضات بين العراق والناتو لإضفاء تعديلات على طريقة عمل القوات الأجنبية في العراق، فيجب أن يدرك الناتو والولايات المتحدة أن قواتهما لن تلقى ترحيبا من الجماعات المدعومة إيرانيا، مثل الحشد الشعبي والجماعات الأخرى.

اما الأهم من كل ذلك بحسب دورسو فهو دعم سيادة العراق التي باتت منتهكة بعد مقتل سليماني والهجمات الإسرائيلية على الجماعات المدعومة إيرانيا على طول الحدود العراقية السورية في سبتمبر 2019.

فرغم أن إسرائيل لم تؤكد دورها ،إلا أن المجال الجوي للعراق مفتوح للولايات المتحدة ولذلك يتهمها الكثير من العراقيين بأنها سهّلت الهجمات الاسرئيلية

ولذلك يجب على واشنطن ألا تتجاهل تصرفات إسرائيل في سماء العراق، وأن توضح لإسرائيل أن الهجوم على أهداف عراقية أمر مختلف عن هجماتها في كل من لبنان وسوريا.

ويرى دورسو أن تعزير سيادة العراق سيحقق نتائج أكثر واقعية من السعي إلى القضاء على أي أثر للنفوذ الإيراني،وهي مهمة يجب أن تترك للشعب العراقي.كما أن عراقا مستقرا سيقلل من ميل دول تعارض السيطرة الإيرانية إلى التدخل في البلاد.

ويشير الكاتب الى أن مساعدة العراق في بناء مؤسساته الدفاعية هو أمر أساسي لسيادة العراق، وهو الأمر الذي يعمل عليه حاليا كل من المكتب الأمريكي للتعاون الأمني وبعثة الناتو في العراق.

كما أن استئناف العمليات الأمريكية-العراقية ضد تنظيم داعش سيكون النهاية العملية لجهود البعثات الاستشارية لحلف الناتو والولايات المتحدة، بحسب دورسو.

في غضون ذلك ، ستركز الطبقة السياسية العراقية على انتخابات المحافظات في أبريل 2020 وإيجاد بديل لعبد المهدي ، الذي طلب من رئيس البرلمان والفصائل السياسية إيجاد خلف له يمكنه تشكيل حكومة “لحل الوضع” القوات الأمريكية.

وبحسب الكاتب الأمريكي أن أمرين سيؤثران على المفاوضات الأمريكية العراقية، وهما:

انتهاء العفو الممنوح للعراق من أجل استيراد الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران الشهر القادم ،لذا على واشنطن أن تفكر بانتقال سلس نسبيا

اما الأمر الثاني فهو القانون الذي يُخضع الحشد الشعبي للرقابة الحكومية، والذي لم يطبقه عبد المهدي لاحتياجه لأصوات الحشد .لذا على الولايات المتحدة أن تكون واضحة مع المرشحين بأنها تتوقع منهم تطبيق القانون بالكامل.

ويخلص دورسو في نهاية مقاله إلى أن المصلحة من وراء مقتل سليماني لن تكون مجانية، لكن من شأن دبلوماسية عراقية أمريكية واضحة أن تضمن دفع العراق إلى الأمام نحو طريق الحرية.