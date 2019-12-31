فيديو : حرق بوابة السفارة الأمريكية في بغداد من قبل المتظاهرين

المستقلة/ حرق بوابة السفارة الأمريكية في بغداد من قبل المتظاهرين إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخر الاخبار صور : الحشد الشعبي ينشر صور المصابين بالقنابل أمام السفارة الأمريكية اخر الاخبار الخارجية العراقية ستدعي السفير الامريكي على خلفية قصف مقرات حزب الله اخر الاخبار حداد عام لمدة ثلاثة ايام على أرواح شهداء الأنبار اخر الاخبار الحشد الشعبي: 20 جريح إثر إطلاق من داخل السفارة الأمريكية التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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