«Sonic the Hedgehog» يتصدر الـ«Box Office».. بهذه الإيرادات

(المستقلة) – منى شعلان/تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد Sonic the Hedgehog، إيرادات البوكس أوفيس الأمريكي، في أول أسابيع عرضه بالسينمات، محققًا إيرادات وصلت إلى 57 مليون دولار أمريكي.

وتدور أحداث فيلم Sonic the Hedgehog ، حول القنفذ “سونيك”، الذي جاء من عالم آخر إلى كوكب الأرض، هربًا من القوى الخبيثة التي تسعى إلى تسخير سرعته الفائقة لأغراضها الشريرة. وبعد تسببه بالخطأ في انقطاع التيار الكهربائي عن كوكب الأرض، يصبح مستهدفًا من قبل الحكومة الأمريكية التي استعانت بالدكتور العبقري روبوتنيك (جيم كاري) لمطاردته، وفي هذه الأثناء، يقرر الضابط السابق توم مساعدة سونيك على الهرب وحمايته من روبتنيك وخططه الشريرة في السيطرة على العالم.

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والفيلم من بطولة جيم كاري، بن شوارتز، جيمس مارسدن، نيل ماكدونو، آدم بالي، تيكا سومبتر، ليان لاب، ديبس هوارد، الفينا لوك، ومن تأليف فان روبيتشاو، وإيفان سوسر، وإخراج جيف فاولر.