PUBG Mobile تحصل على خريطة حصرية جديدة

المستقلة .. لأول مرة منذ عامين، حصلت لعبة PUBG Mobile على خريطة حصرية جديدة تعرف بـ Livik، حيث يمكن لمستخدمي أندرويد وiOS الدخول إلى ساحة معركة Livik الجديدة في وضع Battle Royale بدءًا من اليوم، لكن الخريطة الجديدة تضم مساحة اللعب تقتصر على حوالي أربع كيلومترات مربعة.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فتقول شركة تينسنت أن معظم المباريات يجب أن تستغرق حوالي 15 دقيقة، مما يجعلها مثالية لجلسات اللعب القصيرة.

وسيجد اللاعبين أسلحة ومركبات جديدة متوفرة فقط على Livik، ولفترة محدودة، سيكون هناك أيضًا أسلحة نارية “تجريبية” خاصة منتشرة عبر المستوى، حيث ستضم سلاحين حصريين وهما P90 SMG وبندقية Mk 12.، وسيتناسب هذا مع النماذج الأصلية التي اعتاد عليها اللاعبون بالفعل، لكنهم سيضمون أسماء ورموز معدلة، كذلك سوف يتسببون أيضًا في ضرر أكبر من نظرائهم العاديين، لذا فإن العثور على واحد مبكرًا يمكن أن يمنحك ميزة خلال بقية المباراة.

فيما لا تعد هذه هي المرة الأولى التي تضيف فيها Tencent محتوى حصريًا إلى PUBG Mobile، ففي أكتوبر، أضافت الشركة شخصيات من The Walking Dead لفترة محدودة، والأهم من ذلك أن المحتوى الحصري للموبايل من المرجح أن يستمر في الظهور.

خريطة Livik

وتم وصف Livik على أنها خريطة على غرار بلدان الشمال الأوروبى والتى ستتم مطابقتها لمدة 15 دقيقة فى منطقة 2×2 صغيرة، كما تم الكشف أيضًا عن أن Royale Pass Season 14: Spark the Flame سيبدأ من 14 يوليو، وتشير ملاحظات التحديث إلى أن هذا التحديث يتطلب حوالى 1.84 جيجابايت على أجهزة Android و2.13 جيجابايت على أجهزة iOS.