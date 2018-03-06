Porsche تقتحم سوق سيارات الأجرة الطائرة!

(المستقلة)..كشف مدير مبيعات “Porsche” المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية ديتليف فون بلاتن، لمجلة ألمانية، ان شركة “Porsche” التابعة لـ”فولكسفاغن”، قد تطور سيارة ركاب طائرة لتُنافس بها آخرين في سوق محتملة لسيارات الأجرة الطائرة في المدن وخدمات نقل الركاب من هذه الفئة.

ونقلت مجلة “أوتوموبيل فوخه” عن بلاتن قوله: “هذا سيكون أمراً بالغ الأهمية. إذا انتقلت بسيارة من زوفنهاوسن (حيث مصنع بورشه) إلى مطار شتوتغارت، أحتاج إلى نصف ساعة على الأقل، إذا كُنت محظوظاً. الرحلة بسيارة طائرة ستستغرق 3 دقائق ونصف الدقيقة فقط”.

واوضحت المجلة ان خطط “Porsche” تُشير إلى أنه سيكون بإمكان الركاب التحكم بعض الشيء في السيارات الطائرة بأنفسهم، لكنهم لن يكونوا بحاجة للحصول على رخصة طيران، نظراً لأن الكثير من وظائف السيارة ستتم بشكل آلي.