MBC توقف عرض المسلسلات التركية وتستبدلها بمصرية وبرازيلية

(المستقلة)..قال موقع”هاف بوست عربي” انه حصل على معلومات من مصادر متطابقة داخل مجموعة MBC اشترطت عدم الإفصاح عن هويتها، أن هناك توجهاً لعدم الاعتماد على المسلسلات التركية واستبدالها بالبرازيلية في الفترة المقبلة، الأمر الذي يتوافق مع ما يتم تداوله على الشبكات الاجتماعية.

وتداولت وسائل الإعلام خبر إيقاف MBC عرض المسلسلات التركية بدءًا من يوم الأحد 4 مارس/آذار 2018، ونقل موقع ليبانون فايلز عن مصدر مسؤول داخل المجموعة، بأن ذلك يرجع لأزمة بين تركيا والسعودية.

وأضاف بأن MBC مصر قامت بتجميع حلقات مسلسل “حب للإيجار” في أربعة أيام متتالية، وعرضتها وكانت الحلقة الأخيرة منه الخميس 1 مارس/أذار 2018، فيما سيُعرض بدلاً منه المسلسل المصري “أنا شهيرة وأنا خائن”.

أما مسلسل “أنت وطني”، والذي يُعرض عبر قناة 1 MBC فسيتوقف ويبدأ عرض المسلسل الباكستاني “حب لا حدود له” بدلاً منه بدءًا من الأحد.

فيما يُعرض المسلسل البرازيلي “حكاية روك” بدلاً من المسلسل التركي “في الداخل”، الذي لم يُعرض منه بعد سوى 5 حلقات فقط حيث بدأ بثّه الأسبوع الماضي على MBC 4.

ولم يصدر حتى اللحظة أي بيان رسمي من مجموعة MBC لتأكيد الخبر، فيما أزيلت المسلسلات التركية والحلقات السابقة التي كانت موجودة على موقع MBC واستبدلت بالمسلسلات الجديدة التي ستُعرض مكانها.

وعلى الشبكات الاجتماعية، تداول مغردون خبر إيقاف عرض المسلسلات التركية، بين مرحّب بالقرار الذي اتخذته MBC وآخرين منتقدين له.