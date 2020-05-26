MBC تغضب جمهور هاني شاكر بسبب ماجد المهندس

تسبب إعلان لشبكة “إم بي سي” متعلق بحفل غنائي للمطرب العراقي، ماجد المهندس، في إغضاب جمهور نقيب الموسيقيين المصريين، المطرب هاني شاكر.

ومنحت الشبكة لقب “أمير الغناء العربي” إلى ماجد المهندس في إعلانها الخاص بحفله الذي أذيع عبر منصة “شاهد” للبث الرقمي، وهو اللقب المعتمد لهاني شاكر منذ سنوات.

ورفضت نقابة الموسيقيين المصريين التعليق على منح لقب نقيبها إلى ماجد المهندس، في الوقت الذي يعتبر فيه معجبي هاني شاكر أن ما فعلته “إم بي سي” مهين لتاريخه الفني.

وفي سياق متصل، عبّر الكاتب والناقد الفني، طارق مرتضى، عن ازدراءه لما حدث فى الحفل واعتباره “قرصنة على قيمة مصرية كبيرة بحجم هاني شاكر”، بحسب صحيفة “الجمهورية” المصرية.

وقال: “كنا ننتظر رفض ماجد المهندس لهذا الهراء وهذا السطو على تاريخ فنان كبير مثل أمير الغناء العربي هاني شاكر”.

وأكد مرتضى أن هناك “كوكب شرق” واحدة هي أم كلثوم وهناك “عندليب أسمر” واحد هو عبد الحليم حافظ، وهناك “أمير الغناء العربي” واحد هو هاني شاكر، وستظل مصر ولادة بالقيم والقامات الكبيرة رغم أفعال الصغار”، بحسب قوله.

يشار إلى أن أزمة مماثلة حدثت قبل عامين، لكن مع المطرب التونسي صابر الرباعي، عندما تم منحه لقب “أمير الغناء العربي”، ورد وقتها أن اللقب حق لهاني شاكر لأنه فنان كبير وبسبب تاريخه الطويل في الموسيقى العربية، وأضاف أن “هاني شاكر تاريخه أكبر من أي ألقاب”.