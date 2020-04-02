[ludm :قرار حصر استثناءات الصحفيين بهيئة الاعلام والاتصالات مخالفة قانونية

(المستقلة).. وصفت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق قرار خلية الازمة الاستعانة بهيئة الاعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين واتحاد الاذاعات الاسلامية من اجل تحديد استثناء الصحفيين والاعلاميين والعاملين في وسائل الاعلام بـ”مخالفة قانونية صريحة”.

وقال بيان عن الجمعية، اليوم الخميس، ان هيئة الاعلام والاتصالات التي وضعتها خلية الازمة في قلب اجراءاتها متهمة بتقويض حرية العمل الصحفي في العراق، وتنفيذها ارادات سياسية محددة، وهذا لا ينسجم مع القرار الوطني لمواجهة الوباء.

واضاف كما ان زج اتحاد الاذاعات الاسلامية في قرار تحديد الاستثناءات هو الاخر يمثل توجها سياسيا واضحا، يهدف الى تحديد حركة وسائل الاعلام المستقلة او تلك التي لا تنسجم مع التوجهات السياسية التي تتبناها الهيئة او الاتحاد.

واعربت الجمعية عن قلقها من هذا الاجراء، معتبرة اي منع لوصول الصحفيين الى مواقع عملهم او مواقع التغطية انتهاكا لحرية العمل الصحفي المكفولة دستوريا، وتجاوزا للصلاحيات والمهام الموكلة للخلية والهيئة.

ودعت الخلية الى مراجعة قرارها، وتسيير الامور بشكل مهني خارج الاطر والارادات السياسية، لا سيما وان العديد من وسائل الاعلام تقوم بدور تثقيفي صحي كبير واي تحديد لعملها يشكل ضربة للجهود المجتمعية المواجهة لوباء كورونا في العراق.