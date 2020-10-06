Lovesick Girls يتخطى 112 مليون مشاهدة على يوتيوب خلال 75 ساعة فقط

المستقلة / – استكمالا لسلسلة النجاحات التى يحققها الفريق الكورى BLACKPINK، استطاع كليب “Lovesick Girls” الذى أطلقه الفريق مؤخرا أن يتخطى الـ112 مليون مشاهدة على موقع الفيديو الشهير “يوتيوب“، وذلك خلال 75 ساعة فقط من إطلاقه.

وفقا لـYG Entertainment، وصل كليب “Lovesick Girls” إلى 100 مليون فى الساعة 4:20 مساء بتوقيت كوريا الجنوبية اليوم 5 أكتوبر، وقد تم تحقيق الإنجاز فى غضون 75 ساعة من إصدار الفيديو الموسيقى.

يذكر أن فريق BLACKPINK أطلق مؤخرا ألبوم “The Album” وهو يحتوى على 8 أغنيات، حيث تعاون BLACKPINK فى الألبوم الجديد مع 2 من أهم نجوم الغناء فى العالم، وهما سيلينا جوميز وكاردى بى، حيث قدم الفريق مع سيلينا أغنية ICE CREAM التى حققت نجاحا مذهلا فور إطلاقها كأغنية سينجل شهر أغسطس الماضى، كما تعاون الفريق مع كاردى بى وقدما أغنية تحمل اسم “Bet You Wanna”.