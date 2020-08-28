 Love You Forever يحقق 38.3 مليون دولار أعلى إيرادات فى العالم بعد فتح السنيمات

المستقلة/ .. حقق الفيلم الرومانسى الصينى “Love You Forever” فى يوم افتتاحه 38.3 مليون دولار، وهذا الرقم هو أعلى نتيجة ليوم واحد حققها أى فيلم فى جميع أنحاء العالم منذ إعادة فتح السينمات بعد جائحة فيروس كورونا.

ويحكى الفيلم قصة رجل قادر على العودة بالزمن إلى الوراء لإنقاذ الحياة القصيرة المأساوية لحبيبته الصغيرة، لكن قدرته تأتي بثمن باهظ.

وتم إصدار فيلم “Love You Forever” ليتزامن مع عيد الحب الصينى، والمعروف أيضًا باسم مهرجان Qixi، وهو عيد متحرك يقام فى اليوم السابع من الشهر السابع من التقويم القمرى الصينى.

وقد تمت الموافقة على إعادة فتح دور السينما إعتبارًا من 20 يوليو في أجزاء من الصين التي تعتبر مناطق منخفضة المخاطر بعد عمليات إغلاق استمرت لأشهر تهدف إلى احتواء تفشي فيروس كورونا.

فيلم The Eight Hundred، الذي تم تصويره بالكامل بكاميرات IMAX ، هو أول فيلم صيني رئيسي يتم عرضه في المسارح الصينية منذ تفشي COVID-19. في الخارج، من المقرر إطلاقه في أمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا في أغسطس. 28، بعد أسبوع من إطلاقه رسميًا في الصين، وفقًا لـ CMC Pictures، الموزع للفيلم.