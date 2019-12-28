iPad pro الجديد قد يأتي بتصميم آيفون 11 Pro

المستقلة … بدأت التسريبات المصورة للجيل القادم من الايباد تضع تصور للتصميم الذي من المتوقع إطلاقه العام المقبل 2020.

حيث تشير التوقعات إلى أن ابل ستدعم الجيل القادم من أجهزة الآيباد بكاميرة ثلاثية تدعم زوايا عرض واسعة، نع خاصية البعد البؤري الذي يدعم التكبير، مع ميزة التبديل السلس بين المستشعرات.

فيما انتشرت صور ثلاثية الأبعاد بالتعاون بين iGeeksBlog و@OnLeaks، توضح الصور تصميم بترتيب مثلث الشكل لإعدادات الكاميرة مع فلاش LED في الجزء العلوي من الإعدادات إلى اليمين، كما تضم وحدة الكاميرة الخلفية ميكروفون إلى في الأسفل.

يذكر أن الجيل القادم من أجهزة iPad Pro سيتميز بحجم 11 إنش و12.9 إنش، كما تتميز الأجهزة بالإطار النحيف، والموصل الذكي للوحة مفاتيح خارجية، مع تصميم دائري للزوايا التي تميزت بها إصدارات 2018 من أجهزة الآيباد.