Instagram يغلق حساب مصورة بسبب صورة

(المستقلة)..أغلق موقع “Instagram” حساب المصوّرة الأميركية سامانتا كاسولاري بعد أن نشرت صورة اعتبرها الموقع غير لائقة.

وكانت هذه الصورة كجزء من جلسة تصوير نفّذتها كاسولاري لمجة “Allure”، لمقال يتحدث حول كيفية التعامل مع شعر الجسم الذي يظهر في منطقة جسم المرأة الحساسة.

وتُظهر الصورة الجزء السفلي من جسم امرأة تحمل الزهور وتسلّط الضوء على الشعر الموجود حول منطقة جسمها الحساسة.

وتلقّت كاسولاري رسالة من إدراة الموقع جاء فيها أنها قامت بمخالفة الشروط، وقد استخدمت حسابها على موقع فايسبوك لتشرح أن الصورة لا تحتوي على أي مادة إباحية، لكنها لم تتلق أي إجابة بعد.