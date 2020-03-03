Huawei nova 7i… الهاتف الذكي الجديد من الفئة المتوسطة الذي ننتظره جميعًا!

المستقلة/ في يومنا هذا، تعتمد على هاتفك الذكي في كل شيء تقريبًا، سواء أكنت تريد التقاط صورة سريعة أو إنشاء أحدث حلقة من مدونة الفيديو الخاصة بك، أو إنجاز بعض الأعمال أثناء تنقلك إلى مكتبك أو حتى أثناء لعب ألعاب الفيديو على هاتفك الذكي… في كل هذه الحالات يأتي هاتفك الذكي لإنقاذك. ومع ذلك، لإنجاز كل هذه الأنشطة دون أي عوائق، ستحتاج إلى هاتف ذكي يمكنه القيام بذلك بكل سهولة بسعر في متناول اليد.

قل مرحبًا بهاتف Huawei nova 7i الجديد تمامًا، والذي ستطلقه هواوي في السوق الأردني قريبًا، وهو أحدث إضافة من هواوي لسلسلة nova ذات الفئة المتوسطة، والمزوّد ببعض الميزات القوية لتتمكن من فعل كل ما تريده وأكثر! وهنا أربعة أسباب لماذا أحببنا هذا الهاتف:

1. كاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي يمكنها التقاط صور مذهلة في أي إضاءة تقريبًا

بالنسبة لمحبي التصوير الفوتوغرافي، فإن هاتف Huawei nova 7i يحتوي على عتاد كاميرا قوي يساعد في التقاط صور مذهلة بنقرة زر واحدة في كل مرة. سواء أكان منظرًا طبيعيًا واسعًا لأفق المدينة أو غروب الشمس أو حتى صورة مأخوذة من سماء الليل، ستكون كل صورة تلتقطها جميلة. هذا ممكن بشكل أساسي بسبب عتاد الكاميرا الرباعية بدقة 48 ميجابكسل والمدعم بالذكاء الاصطناعي، والمكون من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل للحصول على صور ومقاطع فيديو عالية الجودة، وعدسة تصوير بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، والتي توفر مدى رؤية حتى 120 درجة، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل للحصول على لقطات تفصيلية، بالإضافة إلى عدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل للحصول على صور طيفية جميلة. يمكنك أيضًا الاستمتاع بالتصوير الليلي دون الحاجة إلى حامل ثلاثي القوائم بفضل الوضع اليدوي (Super Night Mode).

يتم دعم هذا العتاد الهائل للكاميرا في هاتف Huawei nova 7i من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تمهد الطريق لميزات مثل محرر الفيديو المدعم بالذكاء الاصطناعي (AI Video Editor) الذي يمكن أن يساعدك بسهولة في إضافة موسيقى خلفية وتقطيع مقاطع الفيديو، وحتى إضافة تأثيرات إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الهاتف أيضًا ميزة تشكيل/نحت الجسم بالذكاء الاصطناعي (Body Shaping)، والتي تتعرف على جسمك وتساعدك على تحسين وضعك. توفر تقنيّة الذكاء الاصطناعي أيضًا دعمًا إضافيًا مع خاصية “AI HDR+” التي توفر مزيدًا من الضوء في كل صورة.

ماذا عن صور السيلفي؟ بالطبع يأتي هاتف Huawei nova 7i بكاميرا سيلفي قوية بدقة 16 ميجابكسل مدمجة في فتحة صغيرة. على الرغم من ذلك، لا تنخدع بحجم هذه الكاميرا، لأنه بفضل عتادها القوي والذكاء الاصطناعي، ستظهر جميع صورك الشخصية بلمسة احترافية. يمكنك حتى التقاط صور سيلفي جميلة في الليل بفضل خاصية “Super Night Selfie 2.0”.

2. بطارية كبيرة تدوم طويلًا يمكنك الاعتماد عليها دائمًا

سواء أكنت ترغب بالتقاط الصور أو مشاهدة الأفلام أو حتى لعب ألعاب الفيديو، فإن بطارية الهاتف تعدّ من المميزات الأساسية التي تبحث عنها. لا داعي للقلق مع هاتف Huawei nova 7i، فبفضل البطارية كبيرة الحجم باستطاعة 4200 ميللي أمبير، بإمكانك استخدام هاتفك لفترة طويلة، كما أن شحنه مرة أخرى لن يستغرق وقتًا طويلاً مع شاحن “Huawei SuperCharge” باستطاعة 40 واط، والذي يمكن أن يشحن بطارية الهاتف إلى 70% في 30 دقيقة فقط!

3. الألعاب أو الإنتاجية أو الترفيه؟ يمكنك اختيارهم معًا!

إذا كنت تتوقع الكثير من هاتفك الذكي، فهاتف Huawei nova 7i هو خيارك الأمثل بالتأكيد! مع سعة 8 جيجابايت لذاكرة الوصول العشوائي التي تضمن أداء فائق السعة ومساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت، لن يكون لديك مساحة كافية لجميع ألعابك وتطبيقاتك وملفاتك فقط، ولكن يمكنك أيضًا الاستمتاع بأداء فائق السلاسة. في قلب هاتف Huawei nova 7i، يوجد معالج Kirin 810 الذي يوفر أداءً قويًا وفعالًا بمساعدة واجهة التشغيل EMUI10 وميزات تحسين الأداء. يمكنك أيضًا الاستمتاع بالألعاب دون انقطاع بمساعدة “Game Dock”، وهي ميزة ذكية تتيح لك إضافة مربع دردشة إلى واجهة اللعبة وتعديل حجمها وموضعها بمرونة، مما يعني أنك لن تضطر إلى إنهاء لعبتك للرد على رسالة نصية.

4. تصميم مبدع وعصري

بالطبع، لن يكون هاتف هواوي الجديد مكتملًا ما لم يكن مظهره أنيق وجذاب! بفضل شاشة “Huawei Punch FullView” المتطورة مع دقة عالية الوضوح (FHD+) ونطاق ألوان عريض، يمكنك الاستمتاع بتجربة مشاهدة غامرة لم يسبق لها مثيل. وللذين يتساءلون أين توجد الكاميرا الأمامية؟ فهي مدمجة بالفعل في فتحة صغيرة في أعلى الزاوية اليسرى… هذا رائع، أليس كذلك؟ وإلى جانب ذلك، فالهاتف يأتي بألوان جميلة وجذابة، وهو منحنٍ من جميع الجوانب الأربعة، ويحتوي على مستشعر بصمة الإصبع في الجانب، مما يجعل هذا التصميم أنيقًا وفعالًا في الوقت نفسه!

سيتوفر هاتف Huawei nova 7i للطلب المسبق في السوق الأردني ابتداءً من 10 آذار الجاري، وستحصل عند طلبه على سوار Huawei Band 4 كهدية مجانية… فلا تتردد باقتنائه لتحظى بتجربة لا مثيل لها.