HTC تطلق هواتفها الجديدة Desire 12 وDesire 12 Plus قريبا

(المستقلة) … ظهرت خلال الشهر الماضى تسريبات تشير إلى أن شركة HTC تخطط لإطلاق هاتفها Desire 12 والذى يعتبر أحد الهواتف متوسطة المواصفات خلال هذا العام، إلا أن أحدث تقرير أشار إلى أن الشركة قد تطلق نسخة أكبر من الهاتف بالتزامن مع إطلاق النسخة الأصلية.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، على عكس النسخة الأصلية، فإن نسخة Desire 12 سوف تضم معالج MediaTek رباعى النواة، أما نسخة Desire 12 Plus فسوف تضم معالج كوالكوم سنابدراجون 450 ثمانى النواة.

ومن المنتظر أن تمتلك نسخة Plus كبيرة الحجك شاشة 5.99 بوصة، بدقة HD+، ونسبة طول لارتفاع 9:18، وسيضم الهاتف ذاكرة وصول عشوائى “رام” 13 جيجا بايت، وذاكرة داخلية 32 جيجا بايت، مع كاميرا خلفية 13 ميجا بيكسل، وأخرى أمامية 8 ميجا بيكسل، وبطارية 2,965 mAh.

ويوفر الهاتف الجديد ميزة الشحن السريع Qualcomm’s Quick Charge 3.0، فيما يمكن للبطارية البقاء حتى 26 ساعة من وقت التحدث، و74 ساعة من تشغيل الموسيقى، و21 يوما من وضع الاستعداد، فيما لم يتضح حتى الآن متى يمكن لـ HTC أن تكشف عن هاتفيها Desire 12 وDesire 12 Plus.