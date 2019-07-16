HSEVEN تساهم بتسريع نمو أعمال الشركات الأفريقيّة الناشئة عالميّة المستوى

(المستقلة).. تقوم “HSEVEN”، أكبر مسرّعات الأعمال في أفريقيا، بإطلاق “HSEVEN DISRUPT AFRICA”، وهو برنامج طموح لتسريع نمو أعمال الشركات الناشئة مصمّم لروّاد الأعمال من أبناء الجاليات المغربيّة والأفريقيّة في العالم. وسيقدّم البرنامج الذي يمتدّ على 6 أشهر استثماراً للشركات بقيمة 150 ألف يورو في البداية بالإضافة إلى استثمار محتمل يتراوح بين 500 ألف ومليون ونصف يورو في نهاية البرنامج.

وتمّ تصميم برنامج “HSEVEN DISRUPT AFRICA” لدعم روّاد الأعمال الاستثنائيّين في سعيهم لبناء شركات ناشئة عالية التأثير، ويستهدف الشركات الناشئة في مرحلة البحث عن مستثمرين وفي المراحل الأولية والتي لديها ما بين 2 إلى 5 مؤسّسين حريصين على إحداث أثر في أفريقيا من خلال خدمات ومنتجات ونماذج أعمال مبتكرة.

وينطلق البرنامج بدعوة عالميّة لتقديم الطلبات، يليها برنامج عالمي متنقّل للاختيار في كل من نيويورك ومونتريـال وسان فرانسيسكو وشنغهاي ودبي ولندن وأمستردام وباريس والدار البيضاء.

وستستفيد الشركات الناشئة المختارة من استثمار أولي بقيمة 150 ألف يورو في بداية البرنامج مقابل حصة تتراوح ما بين 5-7 في المائة من الأصول، ثمّ استثمار محتمل يتراوح بين 500 ألف يورو ومليون ونصف يورو في نهاية البرنامج. وسيتمّ منح هذه الاستثمارات من خلال شراكة مع شركة المشاريع الرأسماليّة “Azur Partners”. وسيستفيد البرنامج أيضاً من تمويل صندوق “Dutch Good Growth Fund” (“DGGF”) وبرنامج Inno-Invest لصندوق الضمان المركزي المغربي (“CCG”) بدعم من البنك الدولي.

كما سيتم تزويد الشركات الناشئة بالنصائح الاستراتيجية والخبرة، وإمكانية الوصول إلى شبكات ورؤوس أموال رئيسيّة من خلال شركائنا “Azur Partners”، و”Fabernovel”، و”&Strategy”، و”PwC”، و”L’Ecole Centrale”، و”Amazon Web Services”، وأفضل 50 شركة استثمارية مهتمة بأفريقيا. وستستفيد أيضاً من التوجيه والإرشاد المصمّم خصّيصاً مع أكثر من 350 مرشد مغربي وعالمي. للاطّلاع على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: www.hseven.co.

وستتواجد الشركات الناشئة في مقر “HSEVEN” الممتدّ على 12 ألف قدم مربع في قلب مشروع “مارينا الدار البيضاء”. وقد تمّ فتح الدعوة لتقديم الطلبات وسيتمّ اختيار 10 شركات ناشئة للمشاركة في البرنامج.

وقال أمين الهزاز، المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة “HSEVEN”، في هذا السياق: “سنجمع أفضل روّاد الأعمال المغاربة والأفارقة إلى جانب أولئك الذين يشعرون بانتمائهم العميق إلى أفريقيا، من جميع أنحاء العالم لبناء شركات أفريقيّة ناشئة عالية التأثير وعالميّة المستوى”.

*المصدر: “ايتوس واير“