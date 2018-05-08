HMD تستعد لطرح هاتفها نوكيا 5 العام الجاري

(المستقلة) … كشف تقرير جديد أن Juho Sarvikas الرئيس التنفيذى لشركة HMD التى تمتلك حق تسويق وتطوير هواتف نوكيا، أشار فى وقت سابق اليوم ضمن أحد الردود على أسئلة مستخدمى تويتر، إلى أن هاتف نوكيا 5 قد يصل هذ ا العام.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، فإن إجابة مدير الشركة لم تكشف عن الكثير من التفاصيل حول الهاتف، بما فى ذلك موعد الإصدار أو التكلفة المقررة، فى حين أن المعلومات المتاحة فى الوقت الحالى، تأتى من قبل شركة CMO Pekka Rantala التى أشارت فى حدث MWC 2018، إلى أن هواتف نوكيا 5 و3 و2 ستصل نهاية هذا العام.

على جانب آخر، تستعد شركة نوكيا لعقد مؤتمر صحفى فى بكين يوم 16 مايو للكشف عن هاتفها الذكى الجديد “نوكيا X6″، وسبق وترددت شائعات بأن نوكيا X سيأتى فى 27 أبريل، ولكن بعد ذلك ثبت أن هذا هو بداية مؤتمر لمدة 6 أيام تعقده نوكيا فى الصين من 27 أبريل إلى 2 مايو للترويج لمجموعة جديدة كاملة من الهواتف الذكية، والموعد الذى سيتم إطلاق هاتف X6 تم تأكيده من خلال دعوة أرسلتها الشركة للصحفيين.