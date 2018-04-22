Grasshopper تطبيق جديد من جوجل لتعليم البرمجة

(المستقلة) … كشفت شركة جوجل عن أحدث جهودها التعليمية فى مجال البرمجة، وذلك بعدما أطلقت تطبيق جديد يعرف بـ Grasshopper، والذى يعتبر أحد تطبيقات الهواتف الذكية التى تساعد المستخدمين على تعلم كيفية البرمجة بلغة JavaScript على هواتفهم الذكية، وهو ما يمكن اعتباره بمثابة دليل للمبتدئين فى البرمجة.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فقالت جوجل إن Grasshopper هو أفضل طريقة لبدء مغامرتك فى البرمجة بشكل ممتع، إذ يعلمك التطبيق كيفية البرمجة بلغة JavaScripts، ويمكنك المضى قدما من خلال المستويات الصعبة تدريجيا مع تطوير قدراتك، ثم تخرج مع مهارات البرمجة الأساسية لخطوتك التالية كمبرمج.

ويضم التطبيق العديد من الألغاز وردود الفعل الفورية، بالإضافة إلى الإنجازات التى يمكن للمستخدمين الحصول عليها خلال شق طريقه فى مجال البرمجة، ويمكن الآن للمستخدمين تحميل التطبيق بكل سهولة من متجرى أندرويد وiOS.