GQ تجمع محمد صلاح بحسناء برازيلية

(المستقلة)..نشر مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح صورا مع عارضة أزياء برازيلية جمعته بها مجلة GQ، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحصلت عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو البالغة من العمر 37 عامًا على جائزة خاصة من مجلة “جي كيو” وكان هذا سبب لقائها ضمن جلسة تصوير مع النجم المصري الدولي محمد صلاح الذي اختارته المجلة كـ”رجل العام” لسنة 2019.

من هي أليساندرا أمبروسيو؟

اليساندرا كورين ماريا أمبروسيو عارضة أزياء وُلدت يوم 11 أبريل/ نيسان عام 1981، في ولاية ريو غراندي دو سول في البرازيل. ودرست في مجال الأزياء بالبرازيل، واختيرت في المسابقة النهائية، كعارضة وهي في الـ14 من عمرها وحقّقت شهرة كبيرة.

وشاركت في حملات دعائية وعروض أزياء لأهم دور الأزياء العالمية، منها دولتشي أند غابانا، وبالمين وأرماني أكستشاينغ، رالف لورين وكريستيان ديور وغيرهم.

وأصبحت مع مرور الوقت أكثر العارضات طلبًا لتصدّر صفحات المجلات العالمية، على رأسها مجلّة Glamour وVogue، حيث تكسب 6 ملايين دولار كل عام.

أليساندرا ذات أصول إيطالية وبولندية، وعندما بلغت عامها الثاني عشر بدأت دراسة مجال عروض الأزياء، وكانت واحدة من عشرين متسابقة وصلن إلى نهائيات مسابقة ”إيليت موديل لوك“ في عام 1996.

في 2004 أطلقت خطها الخاص في تصميم أزياء ملابس البحر، الذي حمل اسم ” ألكسندرا أومبروسيو بي سيي”، الذي بيع منه أكثر من 10 آلاف قطعة في الشهر الأوّل، وبعدها تحوّلت إلى وجه إعلاني لماركة “نيكست” الإنجليزيّة، وقد وصفتها مجلة “فوربس” بالعارضة الأغلى ثمنًا في العالم. وفي العام ذاته ، اختيرت لتنضم إلى عارضات فيكتوريا سيكريت للملابس الداخلية.

العلاقة الشخصية

ارتبطت أليساندرا بعلاقة عاطفية مع رجل الأعمال جيمي مازور عام 2005 وأعلنت خطوبتهما عام 2008، وأنجبت منه طفلتها ”أنغا“، ثم أنجبت ابنها ”ليو“ عام 2012.

لكنها ارتبطت برجل الأعمال الإيطالي نيكولو اودي، الذي بدأت بمواعدته في أغسطس/ آب من العام الماضي وذلك بعد 5 أشهر من انفصالها عن خطيبها جيمي مازور بعد علاقة حب دامت 10 سنوات.

المصدر: سبوتنيك