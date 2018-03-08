GOOGLE يحتفي بعيد المرأة

(المستقلة)..احتفل عملاق محركات البحث في الإنترنت “غوغل”، الخميس، باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام، بوضع صور عدة للنساء على واجهته.

ونشر “غوغل” على صفحته الرئيسية 12 صورة مرسومة تتغير بمعدل 3 ثوان.

وعندما ينقر المستخدم على الصور تظهر له سلسل صور أطول تتحدث عن العديد من الأمور التي تتعلق بالمرأة، وتعرض الصور بطريقة تفاعلية. فعلى سبيل المثال تتاولت صور دور المرأة في العناية باحتياجات البيت والأبناء منذ الزمن القديم.

وتحدثت أخرى عن الوظائف التي باتت تحتله النساء اليوم، في حقول الطب والموسيقى وريادة الفضاء والطيران والسياسة وغيرها. ويتحدث عرض ثالث عن تلك المرأة التي تحبس نفسها “افتراضيا” في صندوق وتشعر فيه بالوحدة والعجز، وتقول امرأة أخرى فعلا إن الصندوق مظلم لكن هناك من سيساعدك على الخروج منه.

وفي وسع المستخدم أو المستخدمة مشاركة هذه الأمور بطريقة سهلة عل شبكات التواصل.