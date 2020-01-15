GMC تكشف سيارات يوكون 2021 الجديدة
المستقلة … كشفت جي ام سي اليوم عن الجيل الجديد من سيارات الدفع الرباعي الرائدة ؛ يوكون 2021 الجديدة ، و يوكون XL 2021 ، المعززة بتقنية رائدة في فئتها وبقدرات جبارة قادرة على اقتحام كافة أنواع التضاريس .
ويتصدر طراز دينالي و طراز AT4 الذي يتم تقديمه لأول مرة في جي ام سي يوكون تشكيلة موديل 2021 من هذه السيارة المميزة لتوفير سيارة فاخرة في فئة سيارات الدفع الرباعي ، وترتقي يوكون إلى مستويات أعلى من حرفة الصنع وفخامة تجربة الركوب من خلال مجموعة من المزايا المتقدمة والتقنيات الرائدة في فئتها .
يعبر طراز جي ام سي يوكون دينالي 2021 عن مظهر يعكس مزيد من الثقة ونسب محسّنة ، بفضل قاعدة عجلاته الطويلة وهيكله الجديد ، وعلى غرار التصميم الخارجي الجريء الجديد ، فإن المقصورة الداخلية لسيارة يوكون الجديدة تمتاز بأرقى مستويات الفخامة والتكنولوجيا .
ولأول مرة على الإطلاق ، تتمتع طرازات دينالي من يوكون 2021 الجديدة بتصميم داخلي حصري ، يشمل لوحة عدادات جديدة تماماً ، ومقاعد فريدة من نوعها ، وأربعة أنماط لونية مميزة تعكس كل منها شخصيتها الخاصة ، ومواد أصلية فاخرة تتضمن الخشب الأصلي والتطريزات والجلود .
ويأتي الشبك الأمامي اللامع الخاص بطراز دينالي أكبر حجماً وأكثر تفصيلاً مما هو موجود في الطرازات الأخرى ، مع أبعاد دقيقة تضم أكثر من 10,000 سطح فردي عاكس ، كما تختلف تكنولوجيا الإضاءة المتطورة في يوكون دينالي 2021 عن الطرازات الأخرى ، حيث تأتي الإضاءة المميزة لعلامة جي ام سي على شكل حرف C من خلال مصباح رفيع بارز يوفر إضاءة LED نهارية موحدة ، وتستخدم المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية ومصابيح الضباب وغيرها من العناصر المضيئة الأخرى في هذا الطراز إضاءة LED ، مع عدسات مصنوعة من مواد متينة بجودة تشابه جودة الكريستال .
وبطبيعة الحال، فإن طراز دينالي يقدم أعلى مستوى من العناصر الفاخرة والمحتوى المتميز في سيارتي يوكون 2021 و يوكون XL الجديدتين ، ومن أهم المزايا الجديدة في هذا الطراز :
كاميرا رؤية محيطية عالية الوضوح .
شاشة عرض رأس متعددة الألوان قياس قطرها 15 إنش .
تنبيه اكتشاف المشاة في الخلف .
الجيل الرابع من نظام التحكم المغناطيسي بالقيادة .
نظام التعليق الهوائي التكيفي .
نظام 4WD™ للاستجابة النشطة .
فتحة سقف بانورامية .
عجلات فاخرة مقاس 22 إنش .
أول طراز يوكون AT4 على الإطلاق .
بعد الشعبية الكبيرة التي حظيت بها مركبة بيك اب سييرا AT4 الجديدة و سيارة اكاديا AT4 اللتين جرى طرحهما مؤخراً ، تركز يوكون AT4 على المغامرات على الطرقات الوعرة ، وستقدم جي ام سي علامة AT4 الفرعية الجديدة عبر مجموعة منتجاتها كاملة بنهاية العام 2020 .
تستوحي يوكون 2021 الجديدة نسخة AT4 تصميمها من الطرقات الوعرة بما يتناسب مع قدراتها القوية ، وتتميز بواجهة أمامية فريدة تشبه من حيث الشكل التضاريس الوعرة، وتدعم من حيث المضمون قدرات القيادة على طرق هذه التضاريس ، ويقترن ذلك مع نظام التعليق الهوائي التكيفي ، بحيث يمكن رفع AT4 عن مستوى الأرض بارتفاع إضافي يبلغ 50 ملم ، وحين تعمل يوكون AT4 بهذا الارتفاع ، فهي توفر زاوية أمامية تبلغ حوالي 32 درجة على مستوى الأرض تعزز من قدرات السيارة على الطرقات الوعرة ، ويختلف طراز AT4 عن المظهر الخارجي المستوحى من الكروم في طراز دينالي ، حيث تأتي التجهيزات بلون الهيكل أو بلمسات داكنة بالكامل ، فضلًا عن وجود زوجين من مقابض السحب الحمراء على غرار تلك المتوفرة في سييرا AT4 .
تشمل المزايا الأساسية في جمس يوكون AT4 :
- علبة تبديل سرعات بسرعتين .
- نظام التعليق الهوائي التكيفي .
- إطارات غوديير قياس 20 إنش لجميع التضاريس .
- نظام اختيار السحب مع نمط القيادة على الطرقات الوعرة .
- نظام التحكم على المنحدرات .
- لوحات منع الانزلاق لحماية المناطق الهامة من الهيكل السفلي .
- مقاعد بأسطح وتطريز من الجلد حصرية لطراز AT4 .
- لون أسود لمّاع داخلي فريد مع لمسات من الأحمر الغامق .
- مقود قابل للتدفئة ومقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتهوية ومقاعد الصف الثاني الجانبية قابلة للتدفئة .
- يمكن اعتبار نظام الدفع الرباعي ذو الاستجابة النشطة الجديد كلياً بمثابة القلب النابض لسيارة يوكون 2021 الجديدة ، وهو مزيج من الأنظمة التقنية التي تشمل علبة تبديل سرعات بسرعتين ونظام اختيار السحب وعناصر التحكم بالشاصي ومجموعة إلكترونية جديدة من التروس التفاضلية محدودة الانزلاق ، ويضاف إلى ذلك نظام تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات ، مما يسمح لسيارة جمس يوكون بتوفير تجربة القيادة المتطورة والمواصفات التي ترتبط عادة بالسيارات الأصغر حجماً ، ولكن بقدرات تناسب متطلبات عملاء سيارات الدفع الرباعي كبيرة الحجم من جي ام سي .يتوفر أمام سائقي طرازي يوكون 2021 الجديدة و يوكون XL ثلاثة خيارات من المحركات :
المحرك الجديد كلياً V8 سعة 6.2 لتر يولد قوة 420 حصان و 624 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل مع قير اوتوماتيكي من 10 سرعات .
المحرك القياسي V8 سعة 5.3 لتر يولد قوة 355 حصان و 519 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل مع قير اوتوماتيكي من 10 سرعات .
محرك ديزل 6 سلندر سعة 3 لترات بقوة 277 حصان و 623 نيوتن.متر من عزم الدوران .
الأبعاد الخارجية لـ سيارة يوكون 2021 الجديدة كالتالي :
طول السيارة 5,334 ملم .
طول قاعدة العجلات 3,071 ملم .
مساحة الحمولة خلف مقاعد الصف الثالث 722 قدم مكعب .
مساحة الحمولة القصوى 3,480 قدم مكعب .
الأبعاد الخارجية لـ سيارة يوكون XL موديل 2021 كالتالي :
طول السيارة 5,720 ملم .
طول قاعدة العجلات 3,406 ملم .
مساحة الحمولة خلف مقاعد الصف الثالث 1,164 قدم مكعب .
مساحة الحمولة القصوى 4,097 قدم مكعب .
سيتم إنتاج طرازي يوكون 2021 الجديدة و يوكون XL في مصنع آرلينغتون للتجميع التابع لشركة جنرال موتورز في تكساس .
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