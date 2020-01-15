GMC تكشف سيارات يوكون 2021 الجديدة

المستقلة … كشفت جي ام سي اليوم عن الجيل الجديد من سيارات الدفع الرباعي الرائدة ؛ يوكون 2021 الجديدة ، و يوكون XL 2021 ، المعززة بتقنية رائدة في فئتها وبقدرات جبارة قادرة على اقتحام كافة أنواع التضاريس .

ويتصدر طراز دينالي و طراز AT4 الذي يتم تقديمه لأول مرة في جي ام سي يوكون تشكيلة موديل 2021 من هذه السيارة المميزة لتوفير سيارة فاخرة في فئة سيارات الدفع الرباعي ، وترتقي يوكون إلى مستويات أعلى من حرفة الصنع وفخامة تجربة الركوب من خلال مجموعة من المزايا المتقدمة والتقنيات الرائدة في فئتها .

يعبر طراز جي ام سي يوكون دينالي 2021 عن مظهر يعكس مزيد من الثقة ونسب محسّنة ، بفضل قاعدة عجلاته الطويلة وهيكله الجديد ، وعلى غرار التصميم الخارجي الجريء الجديد ، فإن المقصورة الداخلية لسيارة يوكون الجديدة تمتاز بأرقى مستويات الفخامة والتكنولوجيا .

ولأول مرة على الإطلاق ، تتمتع طرازات دينالي من يوكون 2021 الجديدة بتصميم داخلي حصري ، يشمل لوحة عدادات جديدة تماماً ، ومقاعد فريدة من نوعها ، وأربعة أنماط لونية مميزة تعكس كل منها شخصيتها الخاصة ، ومواد أصلية فاخرة تتضمن الخشب الأصلي والتطريزات والجلود .

ويأتي الشبك الأمامي اللامع الخاص بطراز دينالي أكبر حجماً وأكثر تفصيلاً مما هو موجود في الطرازات الأخرى ، مع أبعاد دقيقة تضم أكثر من 10,000 سطح فردي عاكس ، كما تختلف تكنولوجيا الإضاءة المتطورة في يوكون دينالي 2021 عن الطرازات الأخرى ، حيث تأتي الإضاءة المميزة لعلامة جي ام سي على شكل حرف C من خلال مصباح رفيع بارز يوفر إضاءة LED نهارية موحدة ، وتستخدم المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية ومصابيح الضباب وغيرها من العناصر المضيئة الأخرى في هذا الطراز إضاءة LED ، مع عدسات مصنوعة من مواد متينة بجودة تشابه جودة الكريستال .

وبطبيعة الحال، فإن طراز دينالي يقدم أعلى مستوى من العناصر الفاخرة والمحتوى المتميز في سيارتي يوكون 2021 و يوكون XL الجديدتين ، ومن أهم المزايا الجديدة في هذا الطراز :

كاميرا رؤية محيطية عالية الوضوح .

شاشة عرض رأس متعددة الألوان قياس قطرها 15 إنش .

تنبيه اكتشاف المشاة في الخلف .

الجيل الرابع من نظام التحكم المغناطيسي بالقيادة .

نظام التعليق الهوائي التكيفي .

نظام 4WD™ للاستجابة النشطة .

فتحة سقف بانورامية .

عجلات فاخرة مقاس 22 إنش .

أول طراز يوكون AT4 على الإطلاق .

بعد الشعبية الكبيرة التي حظيت بها مركبة بيك اب سييرا AT4 الجديدة و سيارة اكاديا AT4 اللتين جرى طرحهما مؤخراً ، تركز يوكون AT4 على المغامرات على الطرقات الوعرة ، وستقدم جي ام سي علامة AT4 الفرعية الجديدة عبر مجموعة منتجاتها كاملة بنهاية العام 2020 .

تستوحي يوكون 2021 الجديدة نسخة AT4 تصميمها من الطرقات الوعرة بما يتناسب مع قدراتها القوية ، وتتميز بواجهة أمامية فريدة تشبه من حيث الشكل التضاريس الوعرة، وتدعم من حيث المضمون قدرات القيادة على طرق هذه التضاريس ، ويقترن ذلك مع نظام التعليق الهوائي التكيفي ، بحيث يمكن رفع AT4 عن مستوى الأرض بارتفاع إضافي يبلغ 50 ملم ، وحين تعمل يوكون AT4 بهذا الارتفاع ، فهي توفر زاوية أمامية تبلغ حوالي 32 درجة على مستوى الأرض تعزز من قدرات السيارة على الطرقات الوعرة ، ويختلف طراز AT4 عن المظهر الخارجي المستوحى من الكروم في طراز دينالي ، حيث تأتي التجهيزات بلون الهيكل أو بلمسات داكنة بالكامل ، فضلًا عن وجود زوجين من مقابض السحب الحمراء على غرار تلك المتوفرة في سييرا AT4 .

تشمل المزايا الأساسية في جمس يوكون AT4 :