GFP : مديونية العراق الخارجية تبلغ 73 مليار دولار وخامس التصنيف عربيا

(المستقلة)… كشفت مؤسسة التصنيف GFP العالمية أن مديونية العراق الخارجية تبلغ 73 مليار دولار وحددت موقعه “عربياً”، فيما أشارت إلى أن الولايات المتحدة الامريكية جاءت بالمرتبة الاولى عالمياً بأكثر دول العالم مديونية.

ووفقا للإحصائية التي نشرتها المؤسسة خلال عام 2020 إن “الولايات المتحدة احتلت المرتبة الاولى عالميا بأكثر مديونية وبواقع 17 ترليون و910 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة بمديونية تبلغ 8 ترليون و126 مليار دولار، ومن ثم تأتي فرنسا في المرتبة الثالثة بمديونية تبلغ 5 ترليون و360 مليار دولار”.

وأضافت أن “الامارات تأتي في مقدمة الدول العربية الاكثر مديونية وبواقع 237 مليار دولار، تليها المملكة العربية السعودية وبواقع 205 مليار و100 مليون دولار، ومن ثم تأتي بالمرتبة الثالثة قطر وبواقع 167 مليار و800 مليون دولار، ثم مصر بالمرتبة الرابعة بديون تبلغ 77 مليار و470 مليون دولار، ومن ثم العراق بالمرتبة الخامسة بمديونية تبلغ 73 مليار و20 مليون دولار”.

وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق كشف، في اذار 2020 ، عن ديون العراق الخارجية والبالغة نحو 23 مليار دولار، في حين تبلغ الديون الداخلية نحو 40 ترليون دينار عراقي وقام العراق خلال الفترة الماضية خاصة مع انخفاض اسعار النفط عام 2014 بالاقتراض من منظمات مالية دولية ومن دول عديدة لتقليل العجز في موازنته المالية. الولايات المتحدة الأمريكية 17،910،000،000،000 2 المملكة المتحدة 8،126،000،000،000 3 فرنسا 5،360،000،000،000 4 ألمانيا 5،326،000،000،000 5 هولندا 4،063،000،000،000 6 اليابان 3،240،000،000،000 7 أيرلندا 2،470،000،000،000 8 إيطاليا 2،444،000،000،000 9 إسبانيا 2،094،000،000،000 10 أستراليا 1،714،000،000،000 11 سويسرا 1،664،000،000،000 12 كندا 1،608،000،000،000 13 الصين 1،598،000،000،000 14 بلجيكا 1،281،000،000،000 15 السويد 939،900،000،000 16 النرويج 642.300.000.000 17 النمسا 630،800،000،000 18 سنغافورة 566،100،000،000 19 البرازيل 547.400.000.000 20 روسيا 539،600،000،000

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