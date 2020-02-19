Gear S3 frontier أفضل الساعات الذكية في الأسواق

المستقلة … من أكثر الأجهزة التي لفتت عشاق منتجات سامسونغ مؤخرا كانت ساعات Gear S3 frontier، التي صنفها الكثيرون كواحدة من أفضل الساعات الذكية في الأسواق.

وأتت هذه الساعة بالعديد من التقنيات المتطورة التي تمنحها أداء ممتازا وسرعة كبيرة في التعامل مع البيانات، إذ زودتها سامسونغ بمعالج Exynos 7270 ثنائي النوى، وذاكرة داخلية 4 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 768 ميغابايت.

اقر المزيد : ابل ستكشف عن هاتف جديد يحمل اسم iPhone SE 2

كما حصلت هذه الساعة على خدمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وقدرة على الاتصال بالأجهزة الذكية الأخرى عبر شبكات Bluetooth 4.2 و Wi-Fi، إضافة لشريحة NFC للدفع الإلكتروني والاقتران مع الهواتف والحواسب اللوحية.

والأبرز من ذلك هو أنها تحوي على مكبرات صوت ومايكروفونات تسمح للمستخدم باستعمالها لسماع الموسيقى وإجراء المكالمات الهاتفية والرد عليها دون الحاجة لاستعمال الهاتف.

كما زودت ببطارية بسعة 280 ميلي أمبير تكفيها لتعمل لـ لأكثر من 28 ساعة متواصلة، وتبقى نحو 96 ساعة في وضعية الاستعداد دون شحن.

وحصلت على بعض الميزات المهمة مثل ميزة Wake-up Gesture التي تضيئ الشاشة عند تحريك المعصم بطريقة معينة ومن ثم تطفئها بعد فترة، لتمكن المستخدم من مشاهدة الإشعارات الواردة بسلاسة وتوفر طاقة البطارية، إضافة لإمكانية استعمالها كأداة لإيجاد الهاتف عند فقدانه عبر تقنية Find My Mobile، إذ ستتصل الساعة بالهاتف ليرن ويتمكن المستخدم من معرفة مكانه.