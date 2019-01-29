DON BIGG يندد بالسكيزوفرينيا المجتمعية عبر أغنية “دمار نفسي”

(المستقلة)..بعد الإعلان عن عودته عبر أغنية 170 KG التي أطلقها في 22 كانون لأول/سبتمبر الماضي، والتي حققت 15 مليون مشاهدة في أقل من أسبوعين على يوتوب، كشف DON BIGG عن عمل فني جديد يحمل عنوان : PSYCHO WRECKING دمار نفسي.

ويتزامن صدور الأغنية مع الذكرى ال20 لأول عرض أمام الجمهور لتوفيق حازب تحت اسم BIGG ، حيث خطى أولى خطواته الفنية كمغني راب باللغة الإنكليزية.

PSYCHO WRECKING أغنية وفيديو كليب يندد من خلالهما DON BIGG بالسكيزوفرينيا المجتمعية التي تغذي كراهية النساء خاصة في المجتمعات العربية. حيث يتمظهر ذلك بتشيء المرأة الذي يؤدي إلى العنف الجسدي ضدها ، وفي بعض الحالات تنتج عنه جرائم شنيعة هزت مؤخرا المغرب وأماكن أخرى من العالم.

ومن خلال ترجيح كفة الابداع الفني على كل الاعتبارات الاخرى حاول DON BIGG أن يوظف قدراته الابداعية في التعامل مع هذا الموضوع الشائك والرهيب. هذا ما حاول الفيديو كليب أن يترجمه من خلال مشاهد صادمة عن قصد، وفي المقابل تمتزج موسيقى أخاذة بصوته القوي لإعطاء طابع شجي ثارة ومحموم ثارة أخري يمزج فيها بين صنفي trap و Afrobeat.

ويمكن الاستماع الى العمل الجديد والإطلاع على فيديو كليب PSYCHO WRECKING على قناة DON BIGG على اليوتوب من الآن كما ستصبح الأغنية متاحة على منصات التحميل والتنزيل القانونيين، ابتداء من الأسبوع الأول من فبراير 2019.