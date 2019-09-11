CNN الأمريكية: أوبر تسرح مئات الموظفين مجددا بعد خسائرها الأخيرة

قالت شبكة “سى إن إن” الأمريكية إن شركة أوبر سرحت المئات من الموظفين مرة أخرى، فى صفوف فرق الهندسة والمنتجات، فى محاولة منها لإعادة ضبط أوضاعها.

وأكدت الشركة لـ “سى إن إن بيزنس” أمس الثلاثاء، أن نحو 435 منصبا، منها 170 فى فريق المنتجات و265 فى فريق الهندسة، قد تم إنهائها.

وأوضحت الشركة أن تسريح العاملين يمثل نحو 8% من قوة كلا الفريقين، مشيرة إلى أن هذا التسريح لم يؤثر على العاملين بالقسمين الذين يعملون فى خدمة توصيل الوجبات المعروفة باسم “أوبر إيتس”.

وتأتى هذه الأنباء، التى كشف عنها لأول مرة موقع “تيك كرانش” فى الوقت الذى تواجه فيه شركة أوبر ضغوطا لتطهير مواردها المالية بعد الأداء الباهت لها فى بورصة وول ستريت فى مايو الماضى، حين طرحت للاكتتاب لأول مرة، وتملك شركة أوبر تاريخا من الخسائر الحادة فى الوقت الذى يتراجع فيه نمو عائداتها، وقد ارتفع سهم أوبر 4% بعد هذه الأنباء، لكنه تراجع 25% عن سعره الأولى.

وتقول “سى إن إن” ، إن هذه الخطوة تمثل الجولة الثانية من التسريحات التى تقوم بها الشركة فى غضون ستة أسابيع، فقبل أيام من الكشف عن تقرير الأرباح الأخير فى أواخر يوليو الماضى، سرحت أوبر حوالى ثلث العاملين بفريق التسويق العالمى، حوالى 400 شخص، الأمر الذى برره قادة الشركة فى هذا الوقت بأنه يهدف لجعل العمليات أكثر كفاءة.