Azur Drones تُطلق طائرة المراقبة الأمنية بدون طيار في الشرق الأوسط

(المستقلة)..أطلقت شركة Azur Drones، الشركة الرائدة في أوروبا في مجال الطائرات بدون طيار ذاتية التحكم (UAV)، منتجها المميز طائرة المراقبة الأمنية بدون طيار Skeyetech ، ضمن فعاليات معرض دبي Intersec، ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة المراقبة الأمنية للمواقع الخاصة والعامة شديدة الخطورة في الشرق الأوسط.

تعدSkeyetech نظام مراقبة متكامل وجاهز للتشغيل والطيران، وقد تم تصميمه لرصد وتأكيد الأحداث، وإجراء دوريات مراقبة المواقع وتوفير عمليات الدعم لأفراد الأمن على الأرض. هذا النظام الأمني الجديد يتم تشغيله ذاتياً ومعمول به حالياً في فرنسا، حيث يمكن استخدامه مباشرة من قبل موظفي الأمن لأنه لا يحتاج إلى مهارات أو شهادات تدريب طيار عن بُعد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Azur Drones جان مارك كريبين “يُسعدنا أن نقدم لكم أحدث تصاميم الطائرات بدون طيار ذاتية التحكم في الشرق الأوسط، وخصوصاً في دبي، حيث يتزامن هذا الإطلاق مع رحلة المدينة نحو تحوّلها إلى مدينة ذكية. وبالتالي فإن Skeyetech هو المنتج المثالي لمثل هذه الخطط المستقبلية.”

وأضاف ، “إن طائراتنا بدون طيار ستوفر الحل الأمني الذي تَمَس الحاجة إليه والذي يضمن حماية المباني والممتلكات مثل منشآت النفط والغاز أو الموانئ من أي تهديدات قد تظهر”.

حصلت شركةAzur Drones ، التي يقع مقرها في بوردو بفرنسا وبدعم قيمته 25 مليون دولار، على الموافقة الأولى والوحيدة لرحلات الطائرات بدون طيار ذاتية التحكم من هيئة الطيران المدني الفرنسية (DGAC). لتُثبت هذه الموافقة المستوى العالي من الأمان والموثوقية والجودة لنظامSkeyetech ، والذي تم تطويره بالكامل من قبل أمهر فرق المهندسين في Azur Drones.

آفاق نمو الصناعة

يأتي دخول Azur Drones إلى سوق الشرق الأوسط في الوقت المناسب فمن المتوقع أيضاً أن يعيد إشعال نمو الصناعة والمجال بشكل عام والذي سيبلغ قيمته 8.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025 وفقاً لبحث أجرته شركة 6WResearch.

كما يشير البحث إلى أن النمو المتوقع مدفوع بزيادة تطوير البنية التحتية والسياسات التنظيمية الصارمة. وقد أدى هذا بدوره إلى زيادة الطلب على حلول المراقبة فائقة التكنولوجيا، مثل الطائرات بدون طيار من الجيل القادم.

وأضاف السيد نيكولاس بيلوكوك، مدير العمليات في Azur Drones: “إن إطلاق Skeyetech في الشرق الأوسط هو بالفعل محرك نمو لهذه الصناعة. يوفر حل الطائرات بدون طيار في منطقتنا كل ما هو ضروري ليس فقط لتنمية هذا السوق الديناميكي ولكن أيضاً لتقديم حلول أمان فعّالة من حيث التكلفة لتحديات الأمان الحديثة. لقد طورنا نسخة قوية من Skeyetech للشرق الأوسط لتتحمل درجات الحرارة العالية والطقس الرملي. هذا يدل على أننا أخذنا التضاريس والظروف الجوية في المنطقة في عين الاعتبار”.

وكجزء من استراتيجية اختراق الأسواق في الشرق الأوسط تخطط Azur Drones لتعزيز وجودها في المنطقة حيث تأمل أن تصبح رائدة في مجال الحلول الأمنية باستخدام الطائرات ذاتية التحكم.

ميزات Skeyetech

يتم تشغيل الطائرة بدون طيار Skeyetech بشكل مستقل من محطة انطلاقها كما تتمتع بمقاومتها للمياه. ويمكن لمستخدميها إطلاقها بسهولة ضمن المهام المجدولة وعند الطلب. بفضل تكاملها مع أنظمة إدارة الفيديو الرئيسيةMilestone) و Genetec) يمكن إضافة Skeyetech بسهولة وكفاءة إلى أنظمة الأمان الحالية.

تم تزويد Skeyetech ، التي يمكن أن تصل سرعتها إلى 50 كم / ساعة في غضون ثوانٍ قليلة، بمستشعرات EO / IR عالية الجودة، مما يتيح للمُشغّل رؤية أفضل وأوسع في كل من عمليات النهار والليل. كما يمكنه أيضاً تقييم الوضع بأمان في المناطق التي يحتمل أن تكون خطرة مثل الحرائق وعمليات الاقتحام دون تعريض سلامة المُشغَل للخطر.

تقنية Skeyetech المصنوعة في فرنسا والحاصلة على براءة اختراع، مُتوفرة الآن في دول مجلس التعاون الخليجي.

عن Azur Drones

تأسست Azur Drones في عام 2012، وهي واحدة من رواد العالم في مجال صناعة طائرات المراقبة بدون طيار – ذاتية التّحكم. طورت الشركة نظامSkeyetech ، وهي طائرة بدون طيار تحمل براءة اختراع مصممة لتقليل المخاطر على المواقع الحساسة والصناعية. تم دمج Skeyetech بالكامل في أنظمة الأمان الحالية، وتعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لإجراء الفحوصات المحددة أو دوريات المواقع أو المساعدة في حالات الأزمات. وهي اليوم أول طائرة بدون طيار ذاتية التحكّم معتمدة في أوروبا، مما يدل على المستوى العالي من الموثوقية والسلامة.

تتعاون Azur Drones انطلاقاً من مواقعها في بوردو وباريس ودبي مع مقاولين معروفين في فرنسا والخارج (الولايات المتحدة والشرق الأوسط)، كما تدخل في عدة شراكات استراتيجية مع الجهات الفاعلة الرئيسية في الأسواق الأمنية مثل Genetec أو Milestone أو.ONET

المصدر: “ايتوس واير“