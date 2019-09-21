American Assassin انهم يصنعون القتلة!

نزار عبد الغفار السامرائي

بعد انتهاء الحرب الباردة بانهيار الاتحاد السوفيتي ، لجأت سينما هوليوود الى خلق توجه جديد في بناء سيناريوهاتها المتعلقة بالصراع بين المعسكرين الغربي والإشتراكي. توجه يعتمد على ما خلفه الاتحاد السوفيتي من قوة نووية توزعت في ارجاء الجمهوريات التي انفصلت عن الكيان الام واصبحت تقود نفسها، ولكن مع ظهور التوجهات المتطرفة في كل منها.

وضمن هذا التوجه راحت السينما الامريكية تصور القصص التي تتناول محاولة عصابات، وعسكريين متشددين سابقين الاستحواذ على صواريخ نووية او مواد مشعة من الارث السوفيتي ،يمكن استخدامها في صناعة قنابل نووية. وبالتالي فأن هذا يستوجب تدخل الوحدات السرية الامريكية التي تعمل على حماية العالم من الكوارث التي يمكن ان تحدث. منطق السوبرمان الامريكي، الذي يسخر قواه الخارقة لانقاذ البشرية. وكأن هذه القصص تحاول ايجاد تبرير للعمليات الأمريكية القذرة التي تستهدف المجتمعات الاخرى تحت يافطة (انهم يكنون العداء لنا.. انهم يحاولون القضاء علينا). وبذلك فأنه من الممكن ان يقتنع الرأي العام بأية تسويغات تقدمها الادارة الامريكية للقضاء على العدو!

وفيلم قاتل امريكي (American Assassin ) من تلك الافلام التي تعيد لنا الحكاية نفسها ولكن بإطار جديد يربط بين الجماعات الإسلامية المتطرفة ومنشقين عن الوحدات الخاصة الامريكية، وايران، الطرف الجديد في معادلة الخطر النووي الذي يهدد الولايات المتحدة.

القصة تدور حول شاب يدعى (ميتش راب ) تقتل حبيبته أمام عينيه بعد لحظات من طلب يدها للزواج، على يد مجموعة تنتمي لتنظيم جهادي تهاجم شاطيء ايبيزا في اسبانيا، فيقرر الشاب الانتقام، بالعمل على الوصول الى قائد التنظيم الذي يتواصل معه عبر موقع يستخدمه التنظيم على الانترنت ، بعد الادعاء انه مسلم ويود الانتقام من الامريكان، دون ان يوضح السيناريو كيف تمكن ميتش من الوصول الى هذه المجموعة وكيف بدأ بالتعرف عليهم ثم التواصل معهم!.. وهنا يظهر الفيلم الاسلوب الذي تستخدمه التنظيمات المتطرفة في كسب الشباب الى صفوفها عبر شبكة الانترنت، بعرض مشاهد للهجوم الامريكي على بغداد وافغانستان والانتهاكات التي يمارسها الجيش الامريكي بحق المسلمين. وبعد وصول الشاب الى اقناع قائد التنظيم المسؤول عن قتل حبيبته بالانضمام اليهم، ونجاحه في اختبارات تتضمن اسئلة عن تاريخ الاسلام واسئلة فقهية لانعرف كيف استطاع الشاب الامريكي من معرفتها وادراكها خلال مدة ثلاثة اشهر فقط، يتفقان على ان يلتحق بهم في ليبيا، عندها نكتشف ان المخابرات الامريكية كانت تتابع اتصالات الشاب وتراقب تحركاته، وفي لحظة لقائهما تتدخل قوة خاصة لتقتل قائد التنظيم، ما يجعل الشاب يعتبرهم قد منعوه من تنفيذ ثأره الذي قضى الاشهر الماضية يخطط له، ومع اجتجاز الشاب والتحقيق معه تقرر المخابرات الأمريكية متمثلة بنائبة رئيسها والمسؤولة عن تنظيم قوة سرية خاصة، استخدام الشاب الذي يمتلك قدرات قتالية متميزة ليكون أحد أفراد القوة السرية للقيام بعمليات خاصة، بأشراف مقاتل سابق (ستان هورلي) يعمل على تدريب افراد القوة على مواجهة المواقف والتعامل معها ، والاهم كيفية قتل الأهداف والاستجابة للآوامر دون تردد او نقاش. وعندها تظهر معلومات عن محاولة مجموعة مجهولة الاستحواذ على مادة اليورانيوم المخصب لتبيعها الى إيران التي ترغب بصناعة قنبلة نووية دون ان تكون بالصورة. وتتداخل عملية السرد في سيناريو الفيلم بشكل غريب لنكتشف جنرالات ايرانيين متطرفين يريدون مهاجمة اسرائيل،وقتل اليهود ! يواجههم قيادات سياسية اخرى معتدلة ترفض هذا ولا ترغب بالتصعيد مع الغرب ! كما نكتشف اختراق المخابرات الايرانية للعماليات الخاصة الامريكية عبر فتاة تعمل مع الامريكان لكنها في الحقيقة هي ابنة اخ مسؤول كبير بالمخابرات الايرانية ! هو الآخر على علاقة برأس القوة الأمريكية الخاصة (هورلي) ويعمل على مراقبة المتشددين في حكومته لمنعهم من الوصول الى القنبلة النووية ..وعند اكتشاف حقيقة الفتاة واعتقالها من المخابرات المركزية الامريكية، يعمل ميتش على تهريبها بمهاجمة العملاء الذين ينقلونها الى السجن ، ليعملان سوية على مواجهة الارهابي(الشبح) لنعرف انه كان احد اعضاء المجموعة السرية تدرب على يد هورلي نفسه لصالح المخابرات الامريكية، وكان العميل الافضل لديهم بالقدرات القتالية التي يمتلكها، لكنه انشق عنها بعدما ترك في الميدان ليلقي حتفه غير انه نجا بطريقة ما ليقرر الانتقام من الدولة التي تركته ليقتل بعدما صنعت منه وحشاً.!

تدور الاحداث بشكل مثير وسريع وينتصر الشاب اخير بعد تمكنه من قتل (الشبح) و تفجير القنبلة النووية في اعماق البحر قبل ان تصل الى الاسطول السادس الامريكي الذي كان يجري مناورات في منطقة قريبة !.. ليصل الفيلم الى النهاية بتصوير وزير الدفاع المتطرف الذي كان يريد الحصول على القنبلة النووية باي ثمن وهو في طريقه للفوز بالانتخابات ليصبح رئيسا لايران. وقبل النهاية نجد ميتش على شاطيء البحر في الامارات العربية، لينتقل المشهد الى المرشح الايراني وهو داخل مصعد في بناية ما،مع ميتش نفسه! ليترك للمشاهد تخيل ما تؤول اليه الأحداث بعد اسدال اشارة النهاية مع اغلاق باب المصعد.

ومع وضوح الاطار الدعائي المحرض ضد ايران ، في الفيلم، بالشكل الذي يذكرنا بالافلام المشابهة التي تناولت محاولات العراق او كوريا الشمالية او جماعات متطرفة الحصول على القوة النووية، لنا ان نتساءل ماذا تحضّر امريكا لإيران ؟ وهل التطورات الأخيرة كان مخطط لها مسبقا ؟

وهل وجود القاتل الامريكي في الامارات العربية أشارة الى أن الصراع بين ايران والولايات المتحدة سينتقل الى هناك في مواجهة مباشرة ، ربما تتضمن حالات اغتيال لشخصيات ايرانية ؟

كما نتساءل من هو القاتل الامريكي ، ميتش راب الذي تصنعه المخابرات الامريكية، ام سلفه (الشبح) القاتل المنشق الذي يصرح في حوار اثناء الفيلم بالقول ( انهم يصنعون منا وحوشاً قاتلة) فما يهم المخابرات الامريكية ان يكون لديها جنودا مستعدين لتنفيذ الاوامر والقتل دون اي تساؤل، وبدون اية معايير اخلاقية او شخصية، انهم يحولون الانسان الى اداة للقتل.

American Assassin من إخراج مايكل كويستا ، وهو مقتبس عن رواية للكاتب فينس فلين نشرت عام 2010 بالاسم نفسه . الفيلم من بطولة ديلان أوبراين ، مايكل كيتون ، سناء لاثان ، شيفا نيجار ، وتايلور كيتش.

عرض الفيلم في الولايات المتحدة في 15 ايلول 2017 ، واختلفت اراء النقاد بشأنه فظهرت انتقادات لقصة الفيلم المتكررة والاحداث التي تعيد نفسها، ولكن في الوقت نفسه كانت هناك اشادات باداء الممثلين التي كانت ميزة الفيلم الاساسية