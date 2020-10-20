شرطة محافظة ذي قار تلقي القبض على عدد من تجار المخدرات

شرطة محافظة ذي قار تلقي القبض على عدد من تجار المخدرات

المستقلة / – أعلنت شرطة محافظة ذي قار، القبض على عدد من تجار المخدرات بحوزتهم كمية منها في المحافظة.

وقالت القيادة، في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء، إنه “تمكن قسم شؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في شرطة ذي قار التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة من خلال التحري وجمع المعلومات ومراقبة منازل المتاجرين بالمواد المخدرة واثناء تنفيذ اوامر قبض وتحري قضائية، تم القبض على المتهم ( أ . ن . م ) وضبط داخل المنزل ( 153 ) غراما و50 ملغم من مادة الكريستال المخدرة”.

وأضاف، “كذلك تمت مداهمة منزل آخر والقبض على المتهم ( س . و . ي ) وضبط بحوزته ( 160 ) غراما من مادة الكريستال المخدرة ومعه المتهم ( ح . م . د )، ومن جراء تفتيش سيارة المتهمين تم ضبط (250) غراما من مادة الكريستال المخدرة وقارورة تعاطي، لتكون كمية مادة الكريستال بوزن 563 غراما و 50 ملغم اي اكثر من نصف كليو غراما”.

واشار إلى أنه “اتخذت بحق المتهمين كافة الاجراءات القانونية وجرى توقيفهم وفق المادة 28 من قانون العقوبات العراقي”.