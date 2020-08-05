محافظة واسط : الغاء الحظر الشامل الكلي بدأ من الاسبوع القادم

محافظة واسط : الغاء الحظر الشامل الكلي بدأً من الاسبوع القادم

المستقلة … عقدت خلية الازمة في محافظة واسط، اجتماعاً اليوم لبحث ملف حظر التجوال في المحافظة.

وفيما يلي مقررات الاجتماع:

استمرار الحظر الشامل الكلي لغاية يوم الأحد القادم حسب قرار لجنة الصحة والسلامة الوطنية.

من أجل تقديم الخدمة للمواطنين وخاصة الذين تعطلت مصالحهم تقرر إعادة انتظام الدوام في دوائر الدولة كافة في المحافظة بدءً من يوم الأحد القادم وبنسبة 100% بإستثناء دائرة صحة واسط التي تحدد آلية الدوام فيها حسب حاجتها.

عدم استقبال أي مراجع لأي دائرة حكومية ما لم يرتدي الكمامات والالتزام بإجراءات الوقاية الصحية.

توفير الإمكانات المطلوبة لدعم صحة واسط لتأمين الأوكسجين الطبي والأوكسجين الغازي من خلال شراء خزانات كبيرة للأوكسجين الطبي لخزن أكبر كمية متوفرة، وكذلك شراء 2000 أسطوانة أوكسجين تكون تحت تصرف مستشفى الزهراء تحسباً لأي طارئ.

تخويل قيادة شرطة واسط أغلاق الاسواق والمحال التي لم تلتزم بإجراءات الوقاية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

تشكيل غرفة عمليات صحية وخدمية وأمنية لتهيئة الاستعدادات المطلوبة لاستقرار شهر محرم الحرام.

ستصدر تعليمات من خلية الأزمة تنظم إعادة إفتاح المطاعم والحدائق والمسابح وفق شروط ملزمة التنفيذ.