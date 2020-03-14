9 نصائح للوقاية من كورونا في الجيم

المستقلة /يحرص الكثيرون على ارتياد صالات الجيم لبناء عضلاتهم والحفاظ على لياقتهم البدنية والتخلص من الوزن الزائد.

ومع انتشار فيروس كورونا في العديد من البلدان، يحذر الخبراء من الأماكن العامة، التي تعد بيئة خصبة لالتقاط العدوى بالفيروس، ومن بينها الصالات الرياضية التي يرتادها عدد كبير من عشاق الرياضية.

وإذا كنت ترغب بمواصلة برنامجك الرياضي المعتاد في الصالة الرياضية، لا بد من اتباع بعض النصائح التي تحميك من المرض، بحسب موقع إم3 ميديكال:

1- غسل اليدين

يؤكد خبراء الصحة على ضرورة غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، وخاصة بعد ملامسة بعض الأسطح التي قد تكون ملوثة بالجراثيم والفيروسات، لذلك من الضروري أن تغسل يديك قبل دخولك إلى الصالة الرياضية وبعد خروجك منها بشكل جيد، ولمدة لا تقل عن 20 ثانية في كل مرة.

2- التأكد من إجراءات السلامة

تأكد من تطبيق معايير وإجراءات التنظيف والتعقيم الصحيحة في صالة الجيم التي تتردد عليها، وخاصة فيما يتعلق بتنظيف وتعقيم الأرضيات والأجهزة والأسطح المختلفة.

3- اختيار الأجهزة

حاول قدر الإمكان الابتعاد عن الأجهزة التي يلمسها عدد كبير من الأشخاص بشكل متكرر، فكلما زاد عدد مستخدمي الجهاز ازداد احتمال التقاط العدوى.

4- لا تلمس وجهك

تجنب طوال ممارسة التمارين الرياضية ملامسة وجهك وخاصة أنفك وفمك وعينيك، وإذا كنت مضطراً لذلك استخدم مناديل نظيفة.

5- مسح الأجهزة

من الأفضل أن تحمل معك عبوة مناديل معقمة استخدمها لمسح كل جهاز قبل استخدامه، فعلى الرغم من عدم ثبات إمكانية انتقال الفيروس عن طريق التعرق، إلا أن الرذاذ الناتج عن العطاس أو السعال يمكن أن يلوث هذه الأجهزة لتنقل إليك المرض.

6- تجنب الصالات المكتظة

من البديهي أن وجود عدد كبير من الأشخاص في منطقة ضيقة يزيد من احتمال التقاط العدوى بالأمراض التنفسية، لذلك ينصح باختيار صالة رياضية يرتادها عدد قليل من الأشخاص.

7- الابتعاد عن الآخرين

حاول أن تبتعد قدر الإمكان عن المتمرنين الآخرين في الصالة الرياضية، وخاصة إذا ظهرت على أحدهم أعراض مثل السعال والعطاس، وتجنب استخدام المعدات التي يستخدمونها.

8- تجنب المصافحة

إذا صادفت صديقاً أو أحد معارفك في صالة الجيم، فمن الأفضل تجنب مصافحته والاكتفاء بالتحية الشفوية لتحمي نفسك وتحميه من التقاط العدوى.

9- إذا كنت تشعر بوعكة صحية

وفي حال شعرت بأعراض معينة مثل ارتفاع الحرارة وضيق التنفس والعطاس والسعال، فمن الأفضل البقاء في المنزل والحصول على استشارة طبية.