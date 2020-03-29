9 مسلسلات للمشاهدة العائلية بالحجر المنزلي

المستقلة /عرض موقع “بازفيد”، عددا من المسلسلات التلفزيونية المسلية، للمشاهدة العائلية، لا سيما أنها مخصصة لجميع الأعمار.

وتاليا أبرز هذه المسلسلات للتسلية خلال الحجر الصحي المنزلي للعائلة:

Sarah Jane Adventure (مغامرات سارة جين)

تلعب الصحفية “سارة جين سميث” بطولة الأحداث، حيث تقوم بمغامرات متوالية في مواجهة القوى الشريرة؛ سعيا منها إلى إنقاذ العالم.

Fuller House (منزل فولر)

تدور أحداث المسلسل حول “دي جي فالر”، الحامل والمطلقة، التي تملك ابنين، تنتقل إلى بيتها أختها وصديقتها، لمساعدتها في العناية بأبنائها.

Gravity Falls (مدينة غرافيتي فولز)

يتبع المسلسل مغامرات ديبر باينز وشقيقته التوأم مابل، اللذين تم إرسالهما لقضاء الصيف مع عمهما ستان، في مدينة غرافيتي فولز في أوريغون، وهي مدينة غامضة مليئة بالقوى والمخلوقات الخارقة للطبيعة.

Greenhouse Academy (أكاديمية غرين هاوس)

بعد ثمانية أشهر من فقدان والدتهما، رائدة الفضاء، في انفجار صاروخي، التحق الأخ والأخت أليكس وهيلي بمدرسة داخلية خاصة بزعماء المستقبل الموهوبين.

وبشكل منفصل، ينضمان إلى منزلين متنافسين داخل المدرسة، ويصبحان منافسين لبعضهم البعض، وتتصاعد الأحداث فيكشفون عن مؤامرة قاتلة، يتم فيها استخدام الزلازل لتحقيق مكاسب مالية.

Malcolm in the Middle (مالكوم في منطقة الوسط)

تدور أحداث المسلسل الفتى مالكولم الذي يعيش بين أسرة متوسطة الدخل، وكثيرة المشاكل.

Family Reunion (لم شمل الأسرة)

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حيث تنتقل أسرة “McKellan” من سياتل إلى جورجيا، لتكون بالقرب من عائلة كبيرة.

Rugrats (روغراتس)

مسلسل رسوم متحركة، يركز على مجموعة من الأطفال الصغار، وحياتهم اليومية التي تنطوي على تجارب حياتية تتحول لمغامرات في مخيلة الأطفال.

The Goldbergs (عائلة غولدبيرغ)

المسلسل يعرض حياة عائلة “غولدبيرغ” المليئة بالكوميديا، فهناك الأم المبالغة في حماية أولادها، والأب اللامبالي، والأولاد الثلاثة باختلاف صفاتهم ومميزاتهم.

Anne with an E (الفتاة آن)

“آن”، قصة بلوغ فتاة غريبة الطباع سن الرشد، تجابه الصعاب والتحديات في سبيل الحب وتقبّل الآخر، وإيجاد مكان لها في العالم.