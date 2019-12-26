9 أسباب تجعلك تبتعد عن شرب “الحليب”

المستقلة / تتحدث معظم الدراسات عن فوائد الحليب ومنتجات الألبان الصحية لنمو الجسم، إلا أنه في الآونة الأخيرة ظهرت بعض المنصات تنذر بضرورة التوقف عن شرب الحليب.

أهم هذه الأعراض، إذ أشارت إلى أن شرب الحليب يجعل الجسم يشعر بالنعاس، بالإضافة إلى إرهاق الجسم نظرا لصعوبة هضمه ويجهد الجسم وينهكه لمحاولة إنتاج المزيد من الطاقة لتكسيره.

ومن أهم الأعراض والأسباب، التي تدفع إلى التوقف عن شرب الحليب تشير الصحيفة.

ظهور حبوب البشرة

أكدت دراسات علمية وطبية احتواء الحليب الخالي من الدسم على مركبات تزيد من ظهور حب الشباب بين المراهقين والشباب، بالإضافة لتأثيره الضار على هرمونات الجسم مثل الأنسولين وIGF-1 والتي تُسبب تداعيات سلبية على صحة الأفراد.

مشاكل الهضم

تشير الدراسات والإحصائيات الحديثة إلى أن 65-70 ٪ من سكان العالم يعانون من عدم إمكانية هضم اللاكتوز والذي يترتب عليه أعراض مزعجة أخرى مثل: الانتفاخ والغثيان والغازات والإسهال، لذلك إذا ظهرت لديك تلك المشكلة، توقف عن شرب الحليب تماما.

الحساسية وأمراض جلدية أخرى

بسبب الأعراض المبكرة المشابهة مثل الإمساك والإسهال والمغص ، يمكن أن تخلط حساسية الحليب مع عدم تحمل اللاكتوز. في حين أن 5٪ من الأطفال لديهم حساسية من الحليب ، يمكن أيضًا تطويره لاحقًا خلال مرحلة البلوغ. الأكزيما قد تندلع أيضًا بسبب الألبان. حاول إزالة منتجات الألبان من نظامك الغذائي ومعرفة ما إذا كانت حالتك تتحسن.

آلام جسدية

يعتبر اللبن من المشروبات شديدة الحموضة التي توثر على المفاصل والعضلات وتصيبها بالالتهابات، وعليه إذا كنت من ممارسي الرياضة ووجدت آلاما شديدة في العضلات دون أي سبب عليك التوقف عن استهلاك الألبان.

ضعف الذاكرة

ويتمثل ذلك العرض بالشعور بصعوبة في الذاكرة وعدم القدرة على التركيز والشعور بأن المخ في حالة توقف، هذا الأمر الذي يطلق عليه الذاكرة الضبابية، وذلك يتسبب فيه الاستهلاك المفرط لمنتجات الألبان وارتفاع معدل الكازين بها، وأكدت دراسات حديثة أن تقليل شرب الحليب يساعد أيضا على علاج الاكتئاب.

تمزق وكسر العظام

يعتبر الكالسيوم عنصرا أساسيا لنمو وصحة العظام، ولكن بسبب نسبة الأحماض المرتفعة التي يحتوي عليها فإنه يؤثر على صحة العظام ويجعلها قابلة للتمزق والكسر بسهولة، وأكدت دراسات أن النساء اللاتي يشربن 3 أكواب أو أكثر من الحليب معرضات بشكل كبير لكسور العظام.

ارتفاع معدل الكولسترول

يأتي الكولسترول في مجرى الدم من النظام الغذائي، ووفقًا لتقارير وزارة الزراعة بالولايات المتحدة، فإن 100 غرام من اللبن وخاصة اللبن البقري تحتوي على 10 غرامات من الكولسترول، ما يجعل استهلاك كميات كبيرة من الحليب خطرا كبيرا على الصحة.

مقاومة الجسم للأدوية وعدم التعافي بسرعة

على الرغم من أنه لا يجب إلقاء اللوم على الحليب نفسه هنا ، فقد أظهرت دراسة أن المضادات الحيوية التي تُعطى للأبقار قد تؤثر على صحتك بشكل غير مباشر.

من ناحية ، يعد الدواء حيويًا لصحة الحيوانات ، لكنه من ناحية أخرى يتسبب في تطور بكتيريا مقاومة للميكروبات. في حين أن البروبيوتيك صديق لنا ، فإن هذه البكتيريا هي عكس ذلك تمامًا. للتغلب على المرض بشكل أسرع ، قد ترغب في التفكير في استهلاك منتجات الألبان.