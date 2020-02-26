9 أرقام مدهشة حول مسلسل الأصدقاء

المستقلة /بعد مرور أكثر من 15 عاماً، كشفت شركة WarnerMedia أن طاقم المسلسل الكوميدي الشهير Friends (الأصدقاء)، سيجتمعون حصرياً في حلقة خاصة من دون عنوان، وذلك للإعلان عن إطلاق منصة مشاهدة الأفلام والمسلسلات الجديدة التي تنطلق قريباً HBO Max. هذه بعض الأرقام المدهشة حول الحلقة الاسثنائية ومسلسل “فريندز” عموماً:

أجور ضخمة لحلقة استثنائية

ستشهد الحلقة مشاركة المجموعة الأصلية من الممثلين التي تضم جينيفر أنيستون، ومات لوبلان، وكورتني كوكس، وماثيو بيري، وليزا كودرو، وديفيد شويمر. وسوف يتلقى كل من الممثلين الستة مبلغاً يراوح بين 2.5 و3 ملايين دولار، بحسب “ذا هوليوود ريبورتر”.

موسم أخير تاريخي من الأجور

المبلغ المقدم في هذه الصفقة يمثل ضعف صفقات سابقة. إذ تلقى الممثلون مليون دولار عن كل حلقة في الموسم العاشر والأخير من المسلسل الكوميدي عام 2004.

أرباح كبرى كل سنة

لم تصدُر أي بيانات رسمية حول أرقام الأرباح التي حققها فريق العمل من العمولات وعمليات إعادة البث، لكن صحيفة “يو إس إيه توداي” أوردت أن المسلسل يُكسب شركة “وورنر بروس” مليار دولار.

مشوار طويل من الحلقات

مع انتهاء الموسم الأخير من السلسلة الشهيرة، كان الجمهور قد شاهد ما مجموعه 236 حلقة. وبعد سحبها من “نتفليكس”، سيتمكن الجمهور من مشاهدتها من جديد قريباً عبر منصة HBO Max الجديدة المقبلة.

عدد مشاهدات الحلقة الأخيرة من “فريندز”

الحلقة الأخيرة التي عُرضت عام 2004 هي الحلقة التلفزيونية الأكثر مشاهدةً في القرن الحالي، إذ تابعها 52.5 مليون مشاهد أميركي.

جينيفر أنيستون تحطم الأرقام على “إنستغرام”

بنت السلسلة للممثلة جينيفر أنيستون مجداً وشهرة واسعين تظهران من خلال الأرقام القياسية التي حققتها مع انطلاق حسابها عبر “إنستغرام”. حازت الصورة الأولى لجينيفر، خلال ساعات من نشرها، أكثر من 8 ملايين إعجاب، بينما تابع حسابها في أقل من 19 ساعة 7 ملايين متابع. أكثر من 116 ألف متابع انضموا إليها خلال ثلاثين دقيقة فقط من إنشاء حسابها.

أرقام مدهشة في “نتفليكس”

شاهد مستخدمو تطبيق مشاهدة الأفلام والمسلسلات “نتفليكس” 32.6 مليار دقيقة من المسلسل، ما جعله العرض الأكثر بثاً في عام 2018، وفقًا لشركة الإحصاءات “نيلسن”.

هذا مبلغ صفقة “إتش بي أو ماكس”

ينتقل بث المسلسل إلى شبكة “إتش بي أو ماكس” الجديدة مقابل صفقة بلغت 425 مليون دولار، أي 85 مليون دولار سنوياً لمدة خمس سنوات.