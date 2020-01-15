800 ألف درهم إماراتي قيمة جوائز السوبر المصري

المستقلة / حسام الدين جمال / كشف محمد فضل، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن قيمة جوائز مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك، والتي ستقام في الإمارات، ستبلغ 800 ألف درهم إماراتي.

الأهلي والزمالك سيلتقيان يوم 20 فبراير/شباط المقبل، في ملعب هزاع بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال فضل في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن الفائز بكأس السوبر سيحصل على 500 ألف درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 300 ألف درهم.

وأشار محمد فضل إلى أن طاقم تحكيم أجنبي سيتولى إدارة لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك، بجانب تطبيق تقنية الفيديو.