8 فوائد سحرية لا تعرفها عن «الكاكاو»

<المستقلة>- يعتبر الكاكاو من المشروبات الأكثر شيوعًا خلال فصل الشتاء، حيث يبحث الجميع عن مشروب دافئ ذو مذاق مميز، يساعد على مقاومة الإحساس بالبرد وتعتبر سعراته الحرارية قليلة في حالة عدم إضافة السكر، ويمتلك الكاكاو كل هذه الصفات لذلك يعتبر من المشروبات الشتوية التي تحظى بالإقبال.

ولكن الكاكاو ليس فقط مشروب لذيذ بل هو يوفر للجسم العديد من الفوائد التي قد لا تعلمها عند تناوله، بحسب موقع «bold-sky».

1 – يقلل من ارتفاع ضغط الدم

2 – يعمل على تحسين الحالة المزاجية

3 – يساعد على إنقاص الوزن

4 – تحسين صحة القلب

5 – يسيطر على مرض السكر من النوع الثاني

6 – الوقاية من السرطان

7 – يحمي من تسوس الأسنان

8 – يعزز من صحة الجلد