8 عادات خاطئة لا تفعلها قبل النوم

المستقلة /تمثل الحالة المزاجية لأي شخص إحدى أبرز مسببات اضطراب النوم، إضافة إلى عوامل أخرى مثل تناول وجبة عشاء متأخرا، أو عدم انتظام مواعيد النوم.

وأورد موقع “ويب إم دي” الأمريكي 10 نصائح، قال إنه يجب اتباعها، قبل النوم، حتى تحصل على نوم صحي.

1- الحالة المزاجية

يسعى بعض الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم، إلى تعويض ما فقدوه من ساعات النوم، خلال أيام الإجازات، بتأخير وقت الاستيقاظ، وهي عادة خاطئة، يجب تغييرها، بحسب الموقع الأمريكي.

ويقول الموقع إنه يجب عليك الاستيقاظ يوم إجازتك، في نفس موعد الاستيقاظ أيام العمل، حتى تعود جسمك على نظام استيقاظ ثابت، وهو ما يكون له تأثير إيجابي يمنحك قدرة أفضل على نوم عميق.

2- تناول الطعام

يجب تناول وجبة العشاء قبل النوم بأربع ساعات، لأن ذلك يؤدي إلى الإصابة بعسر الهضم، كما يسبب الكوابيس خلال النوم.

3- شرب الماء بكثرة

تناول كميات كبيرة من الماء قبل النوم يزيد الحاجة للتبول وبالتالي حرمان الشخص من الحصول على فترة نوم متصلة خلال الليل، وربما تكون سببا في اضطرابات النوم، خاصة لدى الأشخاص، الذين لا يستطيعون الدخول في النوم بسهولة.

4- ممارسة الرياضة

رغم اعتقاد البعض أن ممارسة التمارين الرياضية تكون في الصباح فقط، إلا أن ممارسة الرياضة قبل النوم تزيد من حركة الدم في الجسم، وتحسن الحالة المزاجية، وتكون سببا في الحصول على قسط أفضل من النوم.

5- تناول الأدوية

بعض الأدوية تحتوي على مواد منشطة، ولذلك يفضل أن يتم تناول الأدوية قبل النوم بساعات، إن أمكن، حتى لا تصاب بالأرق أثناء النوم.

6- درجة الحرارة

تكون درجة حرارة الغرفة سببا في عدم قدرة بعض الأشخاص على النوم، وهو ما يتطلب إعداد جو الغرفة، ليكون مناسبا للأجواء التي تسمح لك بالحصول على نوم أفضل.

7- تصفح الهاتف

أصبح تصفح مواقع التواصل الاجتماعي على الهواتف الذكية جزء من الروتين اليومي لبعض الأشخاص، لكن هذه العادة، تمثل خطأ يتسبب في فقداتهم القدرة على الحصول على نوم هادئ.

8- تناول المنبهات

احتساء القهوة بعد تناول وجبة العشاء، تمثل عادات خاطئة يفعلها البعض لأنها تسبب الإصابة بالأرق، لأن القهوة تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، الذي يعد من المنشطات، التي تنبه العقل.