8 حلول لخلق تصميمات داخلية مريحة

8 حلول تصميم لخلق تصميمات داخلية مريحة

المستقلة / أصبح التصميم الداخلي داخل الهندسة المعمارية وثيق الصلة للغاية حيث يتحمل المهندسون المعماريون والمصممون مسؤولية إنشاء مساحات ممتعة للناس. هل تساءلت يومًا عن سبب وجود مساحات يمكننا أن نبقى فيها لساعات وأخرى تولد رفضًا فوريًا؟ يتم تحقيق هذه الأحاسيس من خلال الإدارة الصحيحة للمعايير المختلفة التي تضمن الراحة في المساحات الداخلية.

يتم توفير الراحة في التصميم الداخلي ، الموضح بطريقة بسيطة ، في المساحات التي تنتج الرفاهية. يمكن أن يكون هذا ، بلا شك ، مفهومًا شخصيًا وشخصيًا إلى حد ما لكل فرد ، ولكن هناك العديد من المعلمات ولوائح البناء التي يجب اتباعها في مشاريع التصميم.

علاوة على ذلك ، حقق العديد من المصممين الراحة الداخلية من خلال اتباع نهج أكثر حساسية للمساحات. بدلاً من التركيز فقط على المعلمات التقنية ، فإنها تأخذ في الاعتبار الراحة العاطفية والنفسية كنقطة انطلاق لاتخاذ قرارات المشروع الفنية والملموسة التي تسمح لهم بالحصول على هذه الراحة بنجاح. فيما يلي بعض الأمثلة عن المساحات الداخلية في مجموعة متنوعة من المشاريع والأنماط التي تم تصميمها مع مراعاة الانطباعات النفسية والحساسة ، والتي شرحها مؤلفوها.

My House – The Mental Health House / Austin Maynard Architects

“كنت أعيش في شرفة مظلمة ، وقررت أنني لا أريد فقط الحصول على مزيد من الضوء. قررت إنشاء نقيض كامل لمساحات المدرجات الأصلية. استهدفت إنشاء منزل مزدوج. يبقى التراس الأصلي مع كل مشاكله وسحره ، ولكن الملحق الجديد عبارة عن دفيئة مشرقة ومتقنة. يتميز التراس بسقوف عالية ونوافذ صغيرة. التمديد يحتوي على سقف حراري واضح. يفتح جدار زجاجي كبير المطبخ / منطقة تناول الطعام على الحديقة المشمسة. يوجد صندوق في وسط المنزل يحتوي على حمام ومطبخ ومنطقة مفيدة لمهندسي أوستن ماينارد. أعلاه عبارة عن منصة مفتوحة ، مليئة بالنباتات ، التي نتجول بها. ”

“My-House عبارة عن تجربة أعيش فيها. إنه منزل لا أجرؤ على فرضه على عملائي. إنه يكسر العديد من القواعد المهمة ، غالبًا ليس بطريقة جيدة. يسمح My-House بدخول ضوء الشمس حيث لا يجب على المنزل. على الرغم من كونه منزلًا مستدامًا للغاية ، إلا أن My-House ليست فعالة من الناحية الحرارية مثل المنازل التي أصممها للآخرين. غالبًا ما يتم تحدي قضايا الخصوصية والراحة الشخصية في My-House. ولهذه الأسباب ، أحب أنا وعائلتي أيضًا عليه “.

Andrum Spa / Johan Sundberg arkitektur

“يعتمد تصميم المبنى على الانطباعات الحسية – الضوء والرائحة والطعم والصوتيات واللمس. المواد مصنوعة من الخرسانة والحجر الطبيعي والخشب والزجاج ، محفوظة بأشكالها العارية إلى أقصى حد ممكن. وتشكلان معًا كيان يتمتع بهدوء وجمال في آن واحد “.

Nagatacho Apartment / Adam Nathaniel Furman

“شقة Nagatacho هي تجربة في التذوق المبهج للون والملمس والمواد والشكل في مسرح الخطيب ، وهي مساحة ترفع من طقوس العميل اليومية والأنشطة المجتمعية إلى مساحة من الاختيار الجمالي المغري بشكل مستمر.”

Theater House / Bodà Architett

“والنتيجة هي مساحة ديناميكية ، حيث تتبع وجهات النظر ووجهات النظر المختلفة بعضها البعض في توازن بين المواد والألوان التي تساهم في خلق جو بهيج ومحفز في منتصف الطريق بين المحلي والتأمل.

Lost Villa Boutique Hotel / DAS Lab

“… للواجهات الأخرى فتحات محدودة. من خلال القيام بذلك ، تمكنا من إعادة فحص العلاقة بين النوافذ والأضواء والفضاء والإنسان ، وإلى مزيد من الاستكشاف للتعبير الخلاب عن وعينا في المساحات.”

“الضوء هو عنصر أساسي في الداخل. الضوء هو الظل عندما تكون جميع الزخارف والألوان مخفية بصريًا في ثقل المساحة ، سترى فقط الضوء والظل يتغيران بمرور الوقت ، يلعبان سمفونية على الجدران والأرضيات و ينقل روحانية الفضاء ، مما يحفز الرنين العاطفي القوي “.

Melt House / SAI Office Design Design Office

“كان العميل زوجين في الثلاثينيات من العمر وطفلين وطلب منه العيش في مكان يشعرون فيه بالخضرة.”

“إن المنزل الذي يشعر بالخضرة ليس منزلًا حيث يمكنك رؤية اللون الأخضر من أي مكان ، ولكن المنزل حيث يستخدم السكان بنشاط المساحة الخارجية وينمون مع الأخضر. على سبيل المثال ، أخذ قيلولة تحت شجرة ، ولمس ورقة إن زراعة شجرة صديق أو زهرة جديدة ، وقضاء الوقت في الشعور مباشرة بالرياح والرائحة في المساحات الخضراء هو مجتمع حضري. اعتقدت أنه يمكنني أن أخلق تجربة أصلية وحياة غنية كنت أنساها. ”



Q House / Q concept

“للنباتات والأشجار دور لا غنى عنه ، كإلقاء الضوء على Q house ، مما يساعد على خلق مساحات للاسترخاء داخل منزل صغير. ستشعر دائمًا بالاسترخاء عندما تكون في المنزل بسبب جميع الطاقات الطبيعية ودرجات الحرارة المثالية التي تم إنشاؤها بواسطة مزيج من المواد والنباتات المحلية المتاحة واستخدام الألوان المحايدة. ”

Santa Teresa House / Amelia Tavella Architectes

“أردت أن يتدفق الجمال ، ليكون دعوة إلى الأفق ، إلى الخيال. السور مصنوع من حبل ، مصاريع مخططة مستوحاة من المصاريع وأبواب الإطار تسمح للضوء بالدوران أثناء ترشيحه عندما يكون شديدًا. مستويات مختلفة ، داخل غرفة المعيشة الكبيرة والمدفأة والغرف العلوية المتصلة بدرج خشبي ، خارج مسار البلاطة الذي ينحدر ، كلها خطوات للوصول إلى الشاطئ الذي هو عرض ، كأس ، خلف طريق Sanguinaires. الواجهة البيضاء الناعمة لا تصطدم بالسماء ، فالنباتات ، والزهور تبقى حراسة المسبح وتراسها ، وهو بيت العطلات المثالي ، الذي يلازم ذاكرتي في أمسيات الطفولة السعيدة عندما تحتضن الليل النهار والجمال احتفال.”