8 آلاف معتمر أردني ألغيت حجوزاتهم بسبب كورونا

المستقلة /قدر رئيس اللجنة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر فيصل مرزي ان اكثر من 8 آلاف مواطن تم إلغاء حجوزاتهم بسبب قرار السعودية منع المعتمرين دخول أراضيها.

ويقدر المبلغ الذي تم دفعه بدل رسوم تأشيرة دخول الأراضي السعودية أكثر من مليون دينار، وفقا لما ذكرت يومية الغد.

واكد ان إعادة الرسوم لن تكون نقدا وانما يتم وضعها في المحفظة ولا يستطيع المكتب سحبها حتى إعادة فتح ابواب العمرة امام المواطنين الذين دفعوا رسوم التأشيرة والبالغة 132 دينار أردني.

وقال مرزي ان “قرار اعادة رسوم الفيزا (التأشيرة) من الحكومة السعودية لم يفعل بعد”.

وأضاف مرزي ان استمرار منع دخول المعتمرين سيؤدي الى ضرر فادح وأثره سينعكس مباشرة على الشركات.

واشار الى ان المكاتب ستطالب الجهات المعنية بدفع الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها.

وأكدت مكاتب السياحة والسفر في بيان أخير أنه رغم تفهم الجميع لقرار المملكة العربية السعودية بتعليق الذهاب للعمرة بسبب الخوف من انتشار مرض كورونا، إلا أننا نتمنى أن لا يطول هذا الإيقاف لأن له كلفا وخسائر مالية كبيرة ستعرض شركات الحج والعمرة الى كارثة اقتصادية.

وبينت ان تعليق الذهاب إلى العمرة دق ناقوس الخطر بالنسبة للمواطنين ولشركات الحج والعمرة في الأردن وفي كل دول العالم .

واشار البيان إلى أن الشركات تخصصت واستثمرت في هذا المجال في العمل في مهنة الحج والعمرة واستثمر الجزء الأكبر منها بشراء حافلات حديثة لنقل الحجاج والمعتمرين إلى الديار المقدسة.

ولفتت إلى انه منذ بداية موسم العمرة تعاقدت هذه الشركات مع شركات الطيران والنقل وقامت باستئجار غرف فندقية في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة وقامت بحملات إعلانية مدفوعة الثمن ، وتجهز الجميع لموسم شهر رمضان والدخول في عطاءات لعدة جهات واجراء جميع التعاقدات لذلك .

ويبلغ عدد شركات الحج والعمرة في الأردن 230 شركة عاملة ولها فروع في كل محافظات المملكة وفي هذا المجال يعمل لديها أعداد كبيرة من الموظفين الذين يعيلون أسرا كريمة ، لديهم قيمة إيجارات ونفقات شهرية كبيرة والتزامات بأقساط دورية للبنوك سيتعثر سدادها ولن تستطيع هذه الشركات دفع رواتب الموظفين بسبب هذا التوقف.