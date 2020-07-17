70 مصابا بكورونا من العمالة الاجنبية في مصفى كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت دائرة صحة كربلاء ، اليوم الجمعة ، إن “شعبة الرقابة الصحية تتابع حالات ( 70 ) مصابا بفيروس كورونا من العمالة الاجنبية العاملة في مصفى كربلاء النفطي الذي تديره الشركات الكورية .

وقال مدير الشعبة كرار جواد العباسي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الشعبة مستمرة في زيارة مصفى النفط الكوري ومتابعة حالة المصابين من العمالة الاجنبية البالغ عددهم ( 70 ) لثلاث دول ( كوريا ، والهند ، والبنغال ) والراقدين في المركز الصحي في المصفى “.

وأضاف إن “المصفى يشهد يوميا إجراء فحص طبي لنحو ( 100 ) عامل وبواقع وجبتين صباحية ومسائية للحد من انتشار فيروس كورونا “.