70 مصابا بكورونا من العمالة الاجنبية في مصفى كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت دائرة صحة كربلاء ، اليوم الجمعة ، إن “شعبة الرقابة الصحية تتابع حالات  ( 70 ) مصابا بفيروس كورونا  من العمالة الاجنبية العاملة في مصفى كربلاء النفطي الذي تديره الشركات الكورية  .

وقال مدير الشعبة كرار جواد العباسي  في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الشعبة مستمرة في زيارة مصفى النفط الكوري  ومتابعة حالة المصابين من العمالة الاجنبية  البالغ عددهم ( 70 )  لثلاث دول ( كوريا ، والهند ، والبنغال )  والراقدين في المركز الصحي في المصفى “.

وأضاف  إن “المصفى يشهد يوميا إجراء فحص طبي لنحو ( 100 ) عامل وبواقع وجبتين صباحية ومسائية للحد من انتشار فيروس كورونا  “.

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