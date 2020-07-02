70 شركة أردنية تحت مظلة مركز قطر للمال

ارتفع عدد الشركات الأردنية التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال من نحو 60 شركة في 2018، إلى أكثر من 70 شركة العام الماضي.

وقال المركز في تقريره السنوي الصادر اليوم الخميس، إن أداءه خلال العام الماضي، سجل نموا بنسبة 35 بالمائة، حيث ارتفع عدد الشركات التي تعمل تحت مظلته إلى 800 شركة تنشط في مجالات منوعة ومن مختلف القطاعات المالية وغير المالية بما في ذلك التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الضريبية والاستثمارية.

واضاف ان التوزيع الجغرافي لهذه الشركات يشمل الأردن، الولايات المتحدة الأميركية، كندا، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، سويسرا، والهند.

واوضح الرئيس التنفيذي للمركز يوسف محمد الجيدة أنه منذ بداية عام 2020، وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية غير المسبوقة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، إلا أن المركز نجح في المحافظة على دوره الريادي في الترويج للفرص الاستثمارية الجاذبة في قطر.

وقال انه تمكن من جذب أكثر من 170 شركة جديدة على منصة أعمال مركز قطر للمال، مؤكدا أن هذه الزيادة الاستثنائية تعد شهادة على القدرة التنافسية للسوق القطري، كما تبرهن على مدى عزم مركز قطر للمال وتصميمه على تحقيق خطة نموه الاستراتيجية لعام 2022 وتسريع نموه نحو تحقيق مهمته الرئيسية المتمثلة في تعزيز التنويع الاقتصادي لدولة قطر.

وكان مركز قطر للمال أعلن عن منح إعفاءات ضريبية مصممة خصيصا لدعم شركاته ومساعدتها في الحد من المخاطر التي يفرضها تفشي الفيروس، وتمديد الموعد المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وإلغاء الغرامة المفروضة على التأخير في سداد الضريبة في موعدها المحدد (غرامة التأخير في سداد الضريبة) إلى 0 بالمئة.